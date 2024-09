“TROPPE PARTITE? I TENNISTI POSSONO ANCHE SCEGLIERE” - SINNER RISPONDE A ALCARAZ CHE SI ERA LAGNATO PER IL CALENDARIO TROPPO FITTO ARRIVANDO A PAVENTARE RISCHI PER LA VITA (“PRIMA O POI CI UCCIDERANNO”) – “SE NON VUOI, NON TI ISCRIVI AI TORNEI. NON DOBBIAMO GIOCARE PER FORZA. IO QUEST’ANNO E L’ANNO SCORSO HO SALTATO ALCUNI TORNEI PERCHÉ VOLEVO ALLENARMI”

Da ilnapolista.it

sinner alcaraz

Sinner contro la retorica dei tennisti vittime del calendario: «Se non vuoi, non ti iscrivi ai tornei»

Mentre i calciatori minacciano di scioperare (e poi non lo fanno mai, per evidenti motivi), i tennisti si accodano: è una litania contro il calendario sincopato degli atleti professionisti. Che poi in realtà è problema che nel tennis riguarda chi è costretto a giocare il più possibile per mantenersi, e non le star. Alcaraz è arrivato a dire che “adesso si gioca troppo, ci sono sempre più tornei obbligatori e prima o poi ci creeranno dei problemi, con tanti infortuni e la rinuncia a diversi tornei. In qualche modo ci uccideranno”. E invece Sinner dice di no: basta con questa retorica da vittime, nel tennis non funziona così.

sinner alcaraz

“La stagione è lunga ma noi giocatori possiamo scegliere quali tornei giocare e quali no. Il calendario è denso. Ci sono tanti tornei, è vero, ma non dobbiamo giocare per forza. Se non vuoi giocare un torneo non ti iscrivi. Io sia quest’anno sia 2023 ho saltato alcuni tornei perché volevo allenarmi”.

sinner alcaraz sinner alcaraz