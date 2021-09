“TU E TUO PADRE SIETE IL CANCRO DELLA LAZIO, DOVETE MORIRE” – ETIENNE, IL FIGLIO DEL DS IGLI TARE, RICEVE MINACCE DI MORTE SUI SOCIAL DOPO IL MERCATO – LA CONTESTAZIONE NASCE DOPO L’ERRORE NELLA MAIL ALL’EINTRACHT FRANCOFORTE, CHE HA IMPEDITO IL TRASFERIMENTO DI KOSTIC NELLA CAPITALE – IL DS LAZIALE NON HA GRADITO MA HA DECISO DI NON SPORGERE DENUNCIA. IL MESSAGGIO DEL FIGLIO DI TARE

Emiliano Bernardini per “il Messagero”

«Devi morire, tu e tuo padre» e poi «Siete il cancro della Lazio» e ancora «Dormite con un occhio aperto». Le minacce sono arrivate tra i messaggi privati di instagram, da profili con nome e cognome. Ad essere attaccato è Etienne Tare, figlio di Igli il ds della Lazio. Il motivo? Il mercato, a detta di alcuni, non soddisfacente condotto dal club biancoceleste. Gli insulti sono arrivati subito dopo la chiusura delle trattative.

La contestazione nasce proprio in merito all'ultimo colpo messo a segno dalla Lazio: Mattia Zaccagni. Le cronache raccontano che sia sceso in campo il presidente Claudio Lotito in persona a sbloccare l'impasse che si era creato con il Verona e che rischiava di far saltare la trattativa dopo quella naufragata con Filip Kostic dell'Eintracht di Francoforte (con il curioso retroscena riportato dei media tedeschi di una offerta recapitata via mail ad un indirizzo sbagliato).

LA RISPOSTA

Giornate frenetiche in cui la tensione è salita alle stelle tra i tifosi che dal mercato si aspettavano qualcosa in più. Sui social e nelle chat di whatsapp da giorni giravano insulti e richieste di dimissioni del ds. TareOut era l'hashtag più gettonato su Twitter. Anche se la stragrande maggioranza dei tifosi è rimasto soddisfatto della campagna acquisti della Lazio, una parte di loro non ha invece gradito le operazioni portate a termine.

Una tensione che è montata sempre di più fino all'episodio spiacevole di ieri: gli insulti e le minacce al figlio Etienne. Il ds non ha affatto gradito ma ha preferito non sporgere denuncia alla Polizia. A rendere noto l'episodio è stato lo stesso figlio diciassettenne del Ds che gioca con la Primavera della Lazio pubblicando gli screenshot delle minacce su Instagram.

Lo stesso Etienne ha poi voluto stigmatizzare l'episodio scrivendo un messaggio distensivo: «Sono Laziale da quando sono bambino, esulto ogni volta che vince la Lazio, mi dispero quando perdiamo. Vesto questi colori con orgoglio e senso di appartenenza. Rispetto ogni tipo di critica, perchè la libertà di parola e di espressione sono le cose più belle che esistano. Credo però che questa volta si sia andati oltre. Dispiace leggere certe parole ha aggiunto Etienne si può non essere d'accordo con alcune scelte, si può criticare ma mai dovrebbe mancare il rispetto. MAI. Nei miei confronti, di mio padre e della mia famiglia. Etienne Tare».

GLI ALTRI EPISODI

Quello delle minacce via social a figli e paranti è una deprecabile abitudine che ormai da qualche tempo sta prendendo piede nel mondo del calcio. Lo scorso 26 aprile ad essere insultato è Niccolò Pirlo, 17 anni, figlio di Andrea, al tempo sulla panchina della Juventus: «Devi morire insieme a tuo padre» gli viene scritto da un tifoso.

La sua unica colpa è quella di essere il figlio dell'allenatore che stava ottenendo i peggiori risultati degli ultimi dieci anni per il club bianconero. «Ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. Ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato» la risposta del ragazzo. A luglio la moglie di Morata, l'italiana Alice Campello, venne presa d'assalto da alcuni tifosi dell'Italia dopo il gol del pareggio del marito: «Non azzardarti a postare il gol di Morata sennò vengo a bruciarti la casa in diretta Instagram» poi auguri ai figli della coppia di contrarre malattie terribili.

