“IL TUO RAGAZZO FA SCHIFO, È ORRIBILE. L'UNICA SQUADRA IN CUI POTREBBE GIOCARE È IL MONTEVARCHI. HAI IL FIDANZATO 'CANCRATO', SPERIAMO MUOIA. E TU SEI UNA SCHIFOSA NAPOLETANA" - LA FIDANZATA DEL GIOCATORE DELLA FIORENTINA LORENZO VENUTI NEL MIRINO DI UN BEONE DA TASTIERA ANNUNCIA CHE PROCEDERA’ LEGALMENTE: "OFFESE TROPPO GRAVI SUI SOCIAL, PRONTA DENUNCIA"

Augusta Lezzi, la fidanzata del giocatore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ha messo a conoscenza gli utenti del suo profilo Instagram di una serie di insulti che sono stati rivolti sui social nelle scorse ore all'indirizzo suo e del proprio compagno. Un utente in particolare le ha inviato frasi e vocali gravemente offensivi, con affermazioni del tipo: "Il tuo ragazzo fa schifo, è orribile. L'unica squadra in cui potrebbe giocare è il Montevarchi. Hai il fidanzato 'cancrato', speriamo muoia. E tu sei una schifosa napoletana".

Denuncia in arrivo

Attraverso le stories del suo profilo Instagram, la ragazza ha annunciato che farà denuncia alla polizia postale nei confronti dell'utente autore di tali espressioni: "Voglio che questa persona paghi per ciò che ha 'vomitato', immotivatamente. Per me non esistono scusanti. Chi ha quest'odio dentro è una persona potenzialmente pericolosa".

