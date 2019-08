8 ago 2019 15:01

“USAVO UN PENE FINTO E URINA DEI MIEI FIGLI PER SUPERARE I CONTROLLI ANTIDOPING” - L'EX CAMPIONE DEI PESI MASSIMI DI PUGILATO, MYKE TYSON, RIVELA I SUOI TRUCCHETTI PER RISULTARE “PULITO”: “VOLEVO UTILIZZARE ANCHE L’URINA DI MIA MOGLIE MA MI DISSE: LASCIA PERDERE, POI RISULTA CHE SEI INCINTO…” - LA FOTO DI TYSON CON L'AUGELLO IN VISTA...