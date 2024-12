“E VABBÈ APPENDICI PURE ALL'ALBERO DI NATALE COI REGGICALZE” – LA RICONOSCETE? PIPPAROLI SOCIAL IN DELIRIO PER LA CANTANTE PER MANCANZA DI SPARTITI – E’ NATA A MODENA, HA STUDIATO RAGIONERIA, HA PRATICATO PER 10 ANNI CALCIO, SULLO STERNO HA IL TATUAGGIO DI UN RAGNO. IL COMPAGNO HA AVUTO GUAI CON LA GIUSTIZIA ED E' STATO CONDANNATO. DI CHI SI TRATTA?

SILVIA PROVVEDI

silvia provvedi

Da libero.it

È diventata famosa partecipando a X Factor insieme alla sorella gemella Giulia: la carriera con Le Donatella, la vita privata e l'arresto del compagno Giorgio De Stefano.

Silvia Provvedi è una cantante italiana famosa per il duo musicale Le Donatella del quale fa parte insieme alla sorella gemella Giulia Provvedi. Nasce il 1° dicembre 1993 a Modena, città in cui cresce. Alla giovane età di 18 anni, mentre ancora frequenta l’ultimo anno di Ragioneria, si presenta insieme alla sorella Giulia ai provini di X Factor con il nome d’arte di Provs Destination.

Il duo conquista i giudici e durante il corso del programma le giovani cantanti si affermano tra i maggiori protagonisti della 6ª edizione del talent show di Sky. Dopo le prime puntate le due artiste cambiano il nome del gruppo in Le Donatella e nel 2013, alla fine della competizione, rilasciano il loro primo album, una raccolta dal titolo Unpredictable.

silvia provvedi

In seguito Silvia Provvedi riesce a proseguire la propria carriera all’interno del modo dello spettacolo senza separarsi mai dalla sorella gemella. Nel 2015 partecipano in coppia al reality show L’isola dei famosi aggiudicandosi la vittoria della 10ª edizione del programma. Sono poi ospiti di vari programmi mentre portano avanti la carriera musicale rilasciando nuovi singoli ed esibendosi come DJ nelle discoteche. Nel 2016 debuttano come conduttrici televisive presentando Italian Pro Surfer.

Nel 2018 tornano in un talent show partecipando, sempre in coppia, a Dance Dance Dance e nello stesso anno sono anche tra i concorrenti del Grande Fratello VIP, qui Silvia Provvedi si separa dalla sorella, che è tra gli eliminati della 13ª puntata del reality, e prosegue da sola il percorso nella famosa casa arrivando fino alla finale. A partire dal 2019 Michelle Hunziker le sceglie per entrare a far parte del cast del suo show All Together Now mentre nel 2022 Provvedi e la sorella esordiscono al cinema come attrici recitando nel film La California.

silvia provvedi

Vita privata

Nel 2015 Silvia Provvedi finisce sulle copertine dei tabloid a causa della sua relazione con il fotografo Fabrizio Corona. La cantante rimane al fianco del compagno anche mentre questi è in carcere ma la storia tra i due si conclude nel 2018. Nello stesso anno la conduttrice incontra l’imprenditore Giorgio "Malefix" De Stefano e dopo due anni di relazione nel 2020 i due accolgono insieme la figlia Nicole. A pochi giorni dalla nascita della bambina il compagno di Silvia Provvedi è arrestato e condannato a 12 anni di carcere per associazione mafiosa.

La showgirl nel corso di un’intervista a Verissimo ha parlato dei guai legali del suo compagno e di come la loro figlia sta affrontando la situazione: "Nicole per fortuna ha legato tantissimo con il papà in questi tre anni. Andiamo a trovarlo tutti i mesi. Loro due si assomigliano molto. Sono sollevata dal fatto che il loro rapporto si sia consolidato, nonostante le poche visite. Oggi sono sollevata perché Nicole è una bambina serena e felice. Io credo fortemente nel mio compagno e mi auguro che al terzo grado di giudizio sia assolto".

silvia provvedi

Che sport ha praticato Silvia Provvedi?

Crescendo Silvia Provvedi ha praticato per 10 anni calcio.

Qual è il colore naturale dei capelli di Silvia Provvedi?

Il colore naturale dei capelli di Silvia Provvedi è il biondo ma la cantante si tinge di castano per differenziarsi dalla sorella.

Silvia Provvedi ha dei tatuaggi?

Silvia Provvedi ha un tatuaggio sullo sterno che rappresenta un ragno.

Silvia Provvedi ha un profilo personale sui social?

Silvia Provvedi non ha un profilo personale sui social ma condivide le sue pagine con la sorella.

silvia provvedi

Perché il compagno di Silvia Provvedi è stato arrestato?

Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, è stato condannato nel 2020 a 12 anni di carcere al termine di un'inchiesta legata alla criminalità organizzata che ha coinvolto altre 52 persone

silvia e Donatella provvedi GIORGIO DE STEFANO SILVIA PROVVEDI giulia silvia provvedi le donatella giulia silvia provvedi le donatella giulia silvia provvedi le donatella giulia silvia provvedi le donatella giulia silvia provvedi le donatella GIORGIO DE STEFANO SILVIA PROVVEDI 1 GIORGIO DE STEFANO SILVIA PROVVEDI silvia provvedi 8 silvia provvedi 9 silvia provvedi 2 silvia provvedi 3 silvia provvedi 6 silvia provvedi 4 silvia provvedi 7 fabrizio corona silvia provvedi