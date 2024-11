“VALENTINA VEZZALI MI DETESTA DA QUANDO L’HO BATTUTA” - ELISA DI FRANCISCA SU “OGGI” SPIEGA LE RAGIONI DELLA RIVALITA’ CON L’EX REGINA DELLA SCHERMA: “QUANDO LA SCONFIGGI DIVENTI LA SUA NEMICA NUMERO UNO. È SUCCESSO AI MONDIALI DI ANTALYA DEL 2009, AI CAMPIONATI ITALIANI A SIRACUSA NEL 2010, A UN EUROPEO DEL 2011 A SHEFFIELD E ANCHE DOPO. LÌ SONO NATI I DISSAPORI. ALTRE COLLEGHE CHE L’HANNO BATTUTA, E DELLE QUALI HA DETTO DI TUTTI I COLORI, SONO STATE ZITTE. IO NO”

«La verità è che abbiamo due forti personalità. Le ho offerto di far pace e lei poteva anche dire sul palco “ok va bene” e poi continuare a pensare di me ciò che vuole», dice Elisa Di Francisca in un’intervista a OGGI, in edicola domani, dopo il clamoroso botta e risposta sul palco della festa per i 70 anni delle Fiamme Oro. «Siamo entrambe poliziotte, pratichiamo lo stesso sport.

L’ho fatto per distendere il clima e per dirci “ciao” in corridoio quando ci incontriamo. Neanche ci salutiamo e per questo ho ritenuto giusto provarci. Intendiamoci, lei è una leggenda, ha vinto tantissimo. Ma quando la batti diventi la sua nemica numero uno e iniziano rapporti tesi anche fuori dalla pedana. È successo ai Mondiali di Antalya del 2009, ai campionati italiani a Siracusa nel 2010, a un Europeo del 2011 a Sheffield e anche dopo. Lì sono nati i dissapori. Altre colleghe che l’hanno battuta, e delle quali ha detto di tutti i colori, sono state zitte. Io no».

Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di fioretto, reduce dal reality La Talpa, durante la celebrazione del gruppo sportivo per cui entrambe hanno gareggiato, ha provato a smorzare le tensioni del passato ma la collega ha risposto: «Dal punto di vista sportivo ti stimo, ma a livello umano non sei il massimo».

Nell’intervista a OGGI, Di Francisca chiarisce anche il suo pensiero sulla nuotatrice Benedetta Pilato che aveva criticato per aver detto che pur avendo il bronzo per un centesimo quello era il giorno più bello della sua vita: « Non capisco se ci è o ci fa». Ora Di Francisca aggiunge: «Ho senz’altro sbagliato modo, magari dentro era dispiaciuta. Ma quando ho perso la medaglia d’oro per una sola stoccata a Rio non ero felice per niente. Mi ci è voluto tempo e tante notti in bianco per capire che un argento olimpico era già un successo immenso».

