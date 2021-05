“UN VERONA DIVERSO RISPETTO A QUELLO DELLE ULTIME SETTIMANE? SUBITO UNA GRANDE CAGATA, DEVI PORTARE RISPETTO” – JURIC SBROCCA CONTRO "IL CONTE" UGOLINI (SKY) E POI LASCIA L’INTERVISTA: “E’ UNA VERGOGNA, QUESTO COMPORTAMENTO È INACCETTABILE”. L’EX JUVENTINO MARCHISIO DA’ RAGIONE A JURIC: “SOLO IN ITALIA...” – PISTOCCHI: “JURIC HA RACCOLTO 7 PUNTI NELLE ULTIME 12 PARTITE. UGOLINI? UN GIORNALISTA SERIO…” – IL VERONA HA FATTO IL SUO DOVERE: ATALANTA E BOLOGNA POSSONO DIRE DI AVER FATTO LO STESSO? – VIDEO

L’HVerona allenato da Ivan Juric nelle ultime 12 partite di campionato ha raccolto 7 punti, con 8 sconfitte, 4 pareggi e 1 sola vittoria. Ma un giornalista serio come @m_ugolini non può fare domande senza essere aggredito — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 23, 2021

Non si placa l’onda lunga della lite che si è scatenata ieri sera nel dopo partita tra Napoli a Verona. Ai microfoni di Sky un inviperito Juric, allenatore degli scaligeri, non ha ben digerito i termini di una domanda del giornalista inviato, Massimo Ugolini, e ha chiesto rispetto, prendendosela poi anche con il conduttore del Club, Fabio Caressa e andando via a male parole. Sui social i tifosi hanno allungato la questione con una infinità di commenti, in un senso e nell’altro. Duro il commento di Claudio Marchisio.

Cosa ha detto Juric a Ugolini e Caressa

Durante il Club, trasmissione post gara di Sky, con Fabio Caressa e i suoi ospiti fissi in studio, Massimo Ugolini in collegamento da Napoli, intervista l’allenatore del Verona, Juric che ieri ha fermato gli azzurri condannando la squadra di Gattuso a mancare la qualificazione alla Champions a favore della Juve. Il giornalista ha chiesto, chissà se maliziosamente, al tecnico: “Un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile?” in riferimento alle ultime gare prima di Napoli che avevano visto i gialloblù spesso sconfitti.

Juric si è infuriato: “Questa è subito una grande cag…a che hai detto, devi portare rispetto perché se non segui non puoi parlare così. Con lei non parlo, tu devi portare rispetto”. L’allenatore dell’Hellas si è sfogato prima di abbandonare l’intervista anche quando Fabio Caressa da studio ha provato a prendere la parola difendendo il suo inviato: “Mi sembra una mancanza di rispetto. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile”.

Marchisio, duro commento sulle parole di Juric

Tra i tanti a dire la propria sui social, come spesso fa, in maniera dura, è stata l’ex bandiera della Juventus, Claudio Marchisio: “E comunque complimenti a Juric. Non si può iniziare l’intervista con certe parole. E avere il coraggio di andare via e non continuare l’intervista è stata la decisione più giusta. Come ha detto il mister: “Solo in Italia” .

Lite Juric-Sky, i tifosi sui social si scatenano

Sull’onda dello sfogo del tecnico del Verona, sul web l’hashtag #Juric è andato subito in trend topic. Tantissimi i commenti, quasi tutti, dalla parte del tecnico gialloblu e che hanno considerato tendenziosa la domanda del giornalista di Sky quasi a sottolineare un impegno maggiore del Verona per non far vincere il Napoli. “Juric brucia subito il conte Ugolini a Sky. Dategli la panchina della Juventus”, “Juric uomo meraviglioso che se la prende con il tifosotto Ugolini che dice che il Verona si è impegnato di più rispetto alle ultime partite: Juric si infervora e fa bene cazzo”.

Difesa corporativa di Ugolini da parte di Maurizio Pistocchi: “Ma un giornalista serio come Ugolini non può fare domande senza essere aggredito”. Mentre qualche tifoso ricorda “Juric è quello che lo scorso si presentò a Genova in ciabatte e costume da mare per regalare i 3 punti ai liguri e affondare il Lecce in B. Faccia meno il fenomeno, che la coda di paglia è visibile anche dalla terronia”.

