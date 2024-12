“VERSTAPPEN HA DETTO CHE AVREBBE FATTO DI TUTTO PER SBATTERMI FUORI E METTERE LA MIA FOTTUTA TESTA CONTRO IL MURO” – IL PILOTA DELLA MERCEDES, GEORGE RUSSELL, SBROCCA AL CAMPIONE OLANDESE DOPO - QUEST’ULTIMO LO AVEVA ATTACCATO PER AVER PERSO LA POLE AL GP DEL QATAR PER UN'INFRAZIONE SEGNALATA DAL RIVALE (“HA PERSO IL MIO RISPETTO, VADA A FARSI FOTTERE”): “DA TROPPI ANNI TANTI PILOTI VENGONO BULLIZZATI DA MAX. QUANDO LE COSE GLI VANNO MALE REAGISCE IN QUESTO MODO. RICORDATE QUANDO NEL 2021…”

Estratto dell’articolo di Daniele Sparisci per www.corriere.it

GEORGE RUSSELL

Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione. […] Continua lo scontro fra Russell e Verstappen dopo le polemiche del Gp del Qatar e l'attacco dell'olandese nei confronti del pilota della Mercedes. Max aveva detto: «Ha perso il mio rispetto, vada a farsi f...» dopo la vittoria a Lusail. Lo sfogo era dovuto alla penalità in qualifica per la quale Verstappen ha perso la pole, per un'infrazione che era stata segnalata dal rivale.

Ad Abu Dhabi non ha fatto marcia indietro, confermando di non essere pentito di ciò che ha detto e che anzi «avrebbe voluto anche di più sulle «bugie» raccontate dal collega ai commissari sportivi. «Mai visto qualcuno che tentasse di fregare un avversario in quel modo».

max verstappen

Dal paddock di Yas Island Russell ha replicato alle accuse rivelando la sua versione: «Trovo molto ironiche le sue dichiarazioni considerando che sabato sera mi ha "detto che avrebbe fatto di tutto per sbattermi fuori e mettere la mia f... testa contro il muro". La mia integrità morale non va messa in dubbio per nessun motivo».

E poi giù ancora più pesante: «Da troppi anni tanti piloti vengono bullizzati da Max, nessun mette in dubbio le sue qualità di pilota. Ma quando le cose gli vanno male reagisce in questo modo. Ricordate quando nel 2021 andava addosso a Hamilton? E' successo a in Brazile, a Gedda, e anche altre volte. Mi ha mancato di rispetto ed è andato troppo oltre con attacchi personali, si sente sopra la legge». […]

george russell

Rusell torna sull'episodio chiave in Qatar: «Ma quali bugie, io ho spiegato agli steward soltanto come sono andate le cose. Era già arrabbiato prima, forse perché non ha più una macchina dominante come l'ha avuta per due anni e mezzo. Allora diventa battibile e si innervosisce».

[…] Ad Abu Dhabi, la pista madre di tutte le polemiche relative al finale del Mondiale 2021, Russell affonda il colpo: «Vi immaginate cosa sarebbe successo a ruoli invertiti? Masi (l'allora direttore di corsa ndr) avrebbe temuto per la sua vita». […]

GEORGE RUSSELL max verstappen max verstappen george russell vince a interlagos max verstappen - quarto titolo mondiale di f1 max verstappen GEORGE RUSSELL