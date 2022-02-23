“LA VEZZALI È RIUSCITA A COMPIERE IL MIRACOLO DI RIAVVICINARE MALAGÒ A GRAVINA E PETRUCCI” – ZAZZARONI SUL CASO DJOKOVIC: "SE LEI APRE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A “NOVAX” DJOKOVIC, LUI RIENTRA DALLA CINA E LI CHIUDE. IL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALLO SPORT VALENTINA VEZZALI E IL PRESIDENTE GIOVANNI MALAGÒ PROPRIO NON SI PRENDONO: QUESTIONE DI SOVRAPPOSIZIONI E INVASIONI ASSAI SGRADITE AL SECONDO” (COME DAGO-RIVELATO LEI E’ VICINA A GIORGETTI, NEMICO GIURATO DI MALAGO’)

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Ivan Zazzaroni per il Corriere dello sport

 

malagò malagò

Quando il Djoko si fa duro Se uno dice bianco, l’altro dice nero. Se uno apre gli Internazionali d’Italia a “Novax” Djokovic, l’altro rientra dalla Cina - con furore, naturalmente - e li chiude.
 
Il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali e il presidente Giovanni Malagò proprio non si prendono: questione di sovrapposizioni e invasioni assai sgradite al secondo. E così ieri ad Agorà, su Raitre, Malagò si è tolto il sassolino: «Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali a Roma? Assolutamente no.
 
Perché, ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, il messaggio è sbagliatissimo. Il punto centrale è che bisognerà vedere cosa succederà da qui a maggio, e io spero che la situazione migliori e ci sia la possibilità non solo di vedere Djokovic, ma anche di tornare a fare attività sportiva. Io ricevo decine di mail ogni giorno di mamme e papà imbufaliti perché i figli che non hanno il green pass non possono fare sport. Spiegatemi perché invece un campione nella stessa condizione lo può fare».
 
Nel caso specifico la ragione è di Malagò che deve tuttavia ringraziare Vezzali: in poco tempo l’ex campionessa di scherma è riuscita a compiere il miracolo di riavvicinare il presidente del Coni al numero uno della Figc Gravina e a quello della federbasket Petrucci. I quali hanno un debole per tutto quello che crea autonomia.

 

IVAN ZAZZARONI IVAN ZAZZARONI

 

gabriele gravina foto di bacco gabriele gravina foto di bacco petrucci malagò petrucci malagò Giorgetti Vezzali Giorgetti Vezzali

 

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