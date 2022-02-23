Ivan Zazzaroni per il Corriere dello sport
gabriele gravina foto di bacco petrucci malagò Giorgetti Vezzali
“LA VEZZALI È RIUSCITA A COMPIERE IL MIRACOLO DI RIAVVICINARE MALAGÒ A GRAVINA E PETRUCCI” – ZAZZARONI SUL CASO DJOKOVIC: "SE LEI APRE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A “NOVAX” DJOKOVIC, LUI RIENTRA DALLA CINA E LI CHIUDE. IL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALLO SPORT VALENTINA VEZZALI E IL PRESIDENTE GIOVANNI MALAGÒ PROPRIO NON SI PRENDONO: QUESTIONE DI SOVRAPPOSIZIONI E INVASIONI ASSAI SGRADITE AL SECONDO” (COME DAGO-RIVELATO LEI E’ VICINA A GIORGETTI, NEMICO GIURATO DI MALAGO’)-
Ivan Zazzaroni per il Corriere dello sport
gabriele gravina foto di bacco petrucci malagò Giorgetti Vezzali
ORNELLONA VANONI SENZA FINE – “DI GINO PAOLI MI DISSERO: È UN FROCIO. LUI PENSAVA CHE FOSSI LESBICA. E RIDENDO CI DEMMO IL PRIMO BACIO - MINA? UNA CHE SESSUALMENTE SUBISCE - LUCIO DALLA? ERA BRUTTO MA AVEVA UN FASCINO ESTREMO – CON STREHLER MI SENTII UNA BAMBINA IN UN CAPPOTTO TROPPO GRANDE - MIO FIGLIO? SOGNAVA DI METTERMI SOTTO CON LA MACCHINA. ORA GRAZIE AL CIELO NON PIÙ” – FILM+VIDEO
MENO SPOCCHIA, PIU' EMPATIA - DOPO AVER PERSO QUATTRO PUNTI DI CONSENSO PERSONALE IN VENTI GIORNI (LE SMANIE QUIRINALIZIE SI PAGANO), DRAGHI E' COSTRETTO A SCENDERE DAL PIEDISTALLO - MARIOPIO LANCIA "L'OPERAZIONE SIMPATIA": SI FARA' VEDERE DI PIU' E HA GIA' DUE INTERVISTE IN CANTIERE (DI CUI UNA A RAIUNO) - IL SUO STILE PREVEDEVA UN PROTOCOLLO RIGIDISSIMO SULLE USCITE, E NEI RAPPORTI TANTO CON LA STAMPA QUANTO CON L'OPINIONE PUBBLICA - ANCHE MARIO MONTI SI SOTTOPOSE A UN RESTYLING (ANDO' DALLA BIGNARDI CON IL CANE IN MANO) MA POI SI CANDIDO'…
“BENVENUTI NEL NUOVO CORAGGIOSO MONDO IN CUI GLI EUROPEI PAGHERANNO IL GAS 2.000 EURO PER 1.000 METRI CUBI” - L’EX PRESIDENTE RUSSO DMITRY MEDVEDEV, ORA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DEL PAESE, MINACCIA L’EUROPA - GLI USA INVECE PLAUDONO ALLA GERMANIA CHE HA ANNUNCIATO LO STOP AL NORD STREAM 2. SAI CHE JE FREGA A BIDEN: SAREMO NOI EUROPEI AD AVERE GROSSI GUAI CON LE FORNITURE DI ENERGIA, VISTO CHE CI SIAMO MESSI NELLE MANI DI PUTIN E SIAMO TOTALMENTE DIPENDENTI DA MOSCA…
CAFONALINO - LE OPERE DEL PITTORE COLOMBIANO OSCAR MURILLO FANNO IL LORO ESORDIO A ROMA CON LA MOSTRA "SPIRITI E GESTI" ORGANIZZATA DALL'AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA: HANNO PARTECIPATO IL VICEMINISTRO DELLA DIFESA GIORGIO MULÉ, LA DESIGNER DI MODA FEDERICA BALESTRA, LA CONTESSA MARISELA FEDERICI - NON SONO PASSATE INOSSERVATE ANA QUILES, DANIELA PINEDO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FIGLIUOLO PRODIGO DI VACCINI - IL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA ANNUNCIA CHE IL PRIMO MARZO SI COMINCIA CON LA SOMMINISTRAZIONE DELLA QUARTA DOSE AI FRAGILI, MA NON TUTTI GLI ESPERTI SONO D’ACCORDO - WALTER RICCIARDI DÀ PER SCONTATO CHE SARÀ ALLARGATA A TUTTI, MENTRE IL DG DELL’AIFA, NICOLA MAGRINI, È PRUDENTE. INTANTO DALL’AMERICA ARRIVANO STUDI CHE FRENANO: CON OMICRON IL SECONDO BOOSTER DIVENTEREBBE QUASI INUTILE (LA RISPOSTA IMMUNITARIA È ALTA, MA NON CONTRASTA L’INFEZIONE)