“O VINCI UNA MEDAGLIA O SEI UN FALLITO” - ANDREA VAVASSORI, ELIMINATO DAL DOPPIO MISTO IN COPPIA CON SARA ERRANI, RINFOCOLA LA POLEMICA SULLA PRESUNTA MANCANZA DI CULTURA SPORTIVA IN ITALIA SCOPPIATA DOPO LE PAROLE DI BENEDETTA PILATO, CHE SI ERA DETTA CONTENTA DEL SUO QUARTO POSTO: “CHE DEVO FARE? METTERMI UNA CORDA AL COLLO? SI SBAGLIA. NON C’È PIÙ LA CULTURA DELLA SCONFITTA. SI DÀ ADDOSSO ALL’ATLETA E SI SMETTE DI GUARDARE IL PERCORSO. NON SI APPREZZA PIÙ LA PERSONA…” (PURTROPPO SIAMO TUTTI GIUDICATI IN BASE AI RISULTATI…)