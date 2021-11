IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA VI SPINGEREI SU DUE FILMONI STRACULT CHE ARRIVANO MOLTO TARDI NELLA NOTTE COME IL POLITICAMENTE SCORRETTISSIMO “DOVE VAI SE IL VIZIETTO NON CE L’HAI?” E AL POLIZIOTTESCO “LA CITTÀ SCONVOLTA: CACCIA AI RAPITORI” - STASERA IN STREAMING VEDO CHE SU NETFLIX AVETE PERFINO “CAOS CALMO”, QUELLO DOVE SI VEDE IL SEDERE DI NANNI MORETTI IN UNA CELEBRE SCENA DI SESSO CON ISABELLA FERRARI CHE DESTÒ, DICIAMO, QUALCHE PERPLESSITÀ TRA I SUOI FAN - VIDEO