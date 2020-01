“VOGLIO L’EUROPEO, FARO' DI TUTTO PER ESSERCI” – ZANIOLO, CHE OGGI POMERIGGIO SARA’ OPERATO AL LEGAMENTO CROCIATO, NON MOLLA – IL CT MANCINI LO RINCUORA: “TI ASPETTO IN CAMPO” - LA MAMMA DEL GOLDEN BOY GIALLOROSSO: "ERA DISPERATO. CI HA PENSATO FLORENZI A TIRARLO SU" - ROTTURA DEL CROCIATO ANCHE PER LO JUVENTINO DEMIRAL - DA FAVINO A BEPPE FIORELLO, DA FRANK CHAMIZO A BEBE VIO FINO AL CT DEL 'SETTEBELLO' SANDRO CAMPAGNA, ECCO CHI C’ERA IERI SERA IN TRIBUNA PER ROMA-JUVE

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Lorenzo Franculli per gazzetta.it

infortunio zaniolo foto mezzelani gmt34

Dal pianto disperato di ieri sera al sorriso ritrovato, grazie (anche) alla visita del suo capitano. Nicolò Zaniolo - che oggi pomeriggio sarà operato al legamento crociato - non ha il morale a terra. Anzi. E già suona la carica: “Voglio l’Europeo. Farò di tutto per esserci”.

A raccontarci quello che sta passando nella testa del trequartista è mamma Francesca: “Siamo tutti qui a Villa Stuart - dice - Nicolò moralmente sta bene. Sorride, è tornato a scherzare come fa sempre. Ha capito che un infortunio del genere fa parte del gioco. È il suo lavoro. Glielo ha detto anche suo papà che di infortuni se ne intende. Non ha paura dell’operazione in sé, ma dell’anestesia. E a tutti quelli che incontra chiede: ‘Sei mai stato operato? Com’è l’anestesia? Fa male?’. Insomma, dai, è sereno. E anche noi lo siamo un po’ di più”.

giuseppe fiorello foto mezzelani gmt32

A PEZZI, POI ECCO FLORENZI

Ieri sera invece, dopo il crack al ginocchio subito nella gara contro la Juve, Zaniolo era a terra, in tutti i sensi. “Era disperato. Piangeva come un bambino. – continua Francesca Costa – Io ero allo stadio e ho capito subito che era qualcosa di grave perché lui non fa mai sceneggiate.

Dopo la partita però è venuto a casa Florenzi. Ha portato le stampelle e i cornetti. Gli ha messo il ghiaccio al ginocchio. Con lui c’era anche Antonucci”. Ed ecco che qualcosa in Nicolò è scattato. Il capitano, a quanto pare, ha usato le parole giuste. Lui ci è già passato. “Gli ha detto che non si deve angosciare perché un infortunio al crociato si supera - rivela Francesca -, che la squadra lo aspetta. Poi hanno iniziato a scherzare. A riderci un po’ su. E Nicolò è tornato quello di sempre. O quasi”.

giovanni malago' e frank chamizo foto mezzelani gmt13

I MESSAGGI

La garra al trequartista della Roma non manca affatto. Lui guarda già avanti: “Mi ha detto: ‘Mamma, farò di tutto, tutto quello che posso, per rimettermi al più presto. Io all’Europeo voglio esserci’. Ma Nicolò è così. Non molla. Anche se sa che il percorso per arrivarci sarebbe molto lungo”, ci rivela con un pizzico d’orgoglio lei. Sono tanti, tantissimi i messaggi e gli incoraggiamenti che Nicolò sta ricevendo in queste ore: “Lo ha chiamato il presidente Pallotta.

fabio pagliara e zorro salvatore sanzo foto mezzelani gmt19

Ma gli hanno scritto anche Modric, Dybala. E tantissimi altri. Balotelli gli ha mandato un audio. Il cantante Ultimo lo ha chiamato. Ma ha ricevuto in bocca al lupo anche da tanti, tantissimi calciatori e amici. Ecco, io e mio marito vorremmo a ringraziare tutti, i tifosi della Roma, ma non solo, che ci stanno riempiendo di messaggi sinceri. Grazie di cuore”. E allora Daje Nicolò! L’anestesia non fa male. E tu diventerai ancora più forte.

giovanni malagò e frank chamizo foto mezzelani gmt12 infortunio zaniolo foto mezzelani gmt36 malago foto mezzelani gmt cristiano ronaldo foto mezzelani gmt30 er viperetta ferrero foto mezzelani gmt cristiano ronaldo foto mezzelani gmt29 cristiano ronaldo foto mezzelani gmt31 giovanni malagò e bebe vio foto mezzelani gmt01 fabio pagliara e zorro salvatore sanzo foto mezzelani gmt16 giovanni malagò e bebe vio foto mezzelani gmt02 giovanni malagò e bebe vio foto mezzelani gmt03 giovanni malagò e bebe vio foto mezzelani gmt07 giovanni malagò e bebe vio foto mezzelani gmt08 giovanni malagò e bebe vio foto mezzelani gmt15 sandro campagna con il figlio foto mezzelani gmt