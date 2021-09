6 set 2021 13:01

“VORREI CHE QUEST'ESTATE DELLO SPORT ITALIANO NON FINISSE MAI” – MALAGO’ SCATENATO: “LE OLIMPIADI? ALCUNE VITTORIE SONO STATE INASPETTATE MA HO SEMPRE PENSATO IN GRANDE.LE DELUSIONI? AVEVAMO 4 SQUADRE AI QUARTI E… - I SUCCESSI PARALIMPICI, LA EGONU E UN AVVISO ALLA POLITICA: “IL GOVERNO DEVE METTERE IN CONDIZIONE CHI SI OCCUPA DELLO SPORT DI FARLO SENZA COMPLICAZIONI” - FOTO BY MEZZELANI