“VUOI INVECCHIARE 40 ANNI IN DUE GIORNI?”, LA RICETTA DELL’ORO OLIMPICO FILIPPO GANNA SI CHIAMA PARIGI-ROUBAIX: "OSSA ROTTE. CRAMPI A BRACCIA E MANI” - "L’INFERNO DEL NORD" È UN PAVE’ LASTRICATO DI FATICA, SANGUE, SUDORE, LACRIME E CADUTE. DAL VOLO DI YVES LAMPAERT AL GINOCCHIO DI LEWIN ASKEY APERTO IN DUE COME UN COCOMERO, FOTO E VIDEO DELLA CORSA

ganna

“Vuoi invecchiare 40 anni in due giorni?”. La ricetta di Filippo Ganna, oro olimpico nell’inseguimento a squadre, si chiama Parigi-Roubaix: "Ossa rotte. Crampi a braccia e mani. E pezzo forte. Ogni volta che ti alzi è un hoplà", ha scritto su Twitter il corridore della Ineos che deve ancora recuperare dalla corsa di domenica vinta da Van Baarle.

L’Inferno del Nord è un pave’ lastricato di fatica, sangue, sudore, lacrime. Anche quest’anno le attese di chi ama una delle espressioni più eroiche e romantiche del ciclismo non sono state tradite. Il corridore della QuickStep Yves Lampaert, mentre era lanciato con Matej Mohoric all’inseguimento di Van Baarle, è volato sulle pietre dopo un contatto con uno spettatore (che non doveva trovarsi nella lingua d’asfalto in cui passavano i corridori).

lewin askey 2

Il boss del team Patrick Lefevere, ex ciclista, ha consigliato le vie brevi: “Ai miei tempi avrei preso la mia bicicletta e l’avrei tirata in testa allo spettatore”. Rabbia e rimpianti. Lewin Askey è caduto e ha chiuso la gara con un ginocchio aperto in due come un cocomero. Anche questa è la Roubaix. Cadute e problemi meccanici. Fatiche e dolori. Non è una corsa, è arte da fachiri sulle pietre. Ganna giura: "Bisogna essere davvero sadici, ma ci tornerò per vincere"

yves lampaert lewin askey

lampaert 22

lewin askey 4

lampaert