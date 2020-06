DRAMMA ZANARDI: "OPERAZIONE ALLA TESTA IN CORSO, E' IN GRAVISSIME CONDIZIONI" – INCIDENTE IN HANDBIKE PER IL CAMPIONE PARALIMPICO: L’EX PILOTA È RIMASTO COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE A PIENZA, IN PROVINCIA DI SIENA. DA QUANTO SI E' APPRESO È COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. ALEX AVREBBE INVASO LA CORSIA OPPOSTA - IL CT DEL PARACICLISMO A RADIO CAPITAL: "DOPO L'INCIDENTE ALEX PARLAVA, SULL'AMBULANZA NON LO SO. HA FATTO UNA MANOVRA AZZARDATA..." - PORTATO IN OSPEDALE A SIENA, È STATO OPERATO E ORA È IN TERAPIA INTENSIVA – VIDEO: L'INTERVISTA E I SORRISI POCO PRIMA DELL'INCIDENTE