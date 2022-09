3 set 2022 20:17

LEAO MERAVIGLIAO – CHE SPETTACOLO A SAN SIRO: IL MILAN BATTE 3-2 L'INTER CON UNA DOPPIETTA DEL PORTOGHESE (E LE PARATE DI SUPERMIKE MAIGNAN) E VOLA IN TESTA – IN GOL ANCHE GIROUD, AI NÈRAZZURRI NON BASTANO LE RETI DI BROZOVIC E DZEKO - NELLA RIPRESA IL PORTIERE ROSSONERO HA COMPIUTO DUE INTERVENTI STREPITOSI SALVA-RISULTATO – "TARDIVI I CAMBI DI INZAGHI (E NON È LA PRIMA VOLTA)..."