1 mag 2022 17:06

LEAO MERAVIGLIAO – REGALO DI TERRACCIANO, LEAO NON PERDONA: IL MILAN BATTE LA FIORENTINA NEL FINALE E ALLUNGA SULL’INTER NELLA VOLATA SCUDETTO – A TRE GIORNATE DALLA FINE I ROSSONERI PORTANO (PER ORA) A 5 PUNTI IL VANTAGGIO IN TESTA ALLA CLASSIFICA SULL’INTER, IMPEGNATA PIÙ TARDI A UDINE. LE LUNGHEZZE IN REALTÀ SONO 6, VISTO CHE… - LEAO È IL QUINTO PORTOGHESE A RAGGIUNGERE LA DOPPIA CIFRA DI GOL IN UN SINGOLO CAMPIONATO DI SERIE A, MA L’UNICO AD ESSERCI RIUSCITO PRIMA DI COMPIERE 23 ANNI….