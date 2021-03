LA LEGA DICE NO A SKY: SERVIRA’ UN NUOVO BANDO – SETTE SOCIETÀ (TRA CUI JUVE,INTER, NAPOLI E LAZIO) HANNO SCELTO DI ASTENERSI AL MOMENTO DEL VOTO PER L’AGGIUDICAZIONE IN CO-ESCLUSIVA DELLE TRE GARE DI CAMPIONATO OLTRE ALLE 7 CHE SARANNO SU DAZN - LA MANCATA CONFORMITA’ ALLA LEGGE MELANDRI - L’ASSEGNAZIONE A DAZN NON DECADE PER IL MOMENTO A PATTO CHE…

dal pino

Da gazzetta.it

Nulla da fare per l’aggiudicazione del secondo e ultimo pacchetto dei prossimi diritti tv validi per tre anni, fino al 2024. In Lega sette società (Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina) si sono astenute al momento del voto sull’offerta di Sky Italia per trasmettere tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn: servirà quindi un nuovo bando. E si riparte daccapo.

LEGGE MELANDRI

ibarra

Con la scadenza delle offerte alla data di oggi e la mancata assegnazione a Sky Italia delle tre partite in co-esclusiva, i club di Serie A si sono trovati nella situazione di avere aggiudicato a un unico operatore tutti i match messi al bando, cioè Dazn. Tale circostanza tuttavia non e’ conforme alla cosiddetta Legge Melandri, che costituisce il riferimento normativo del bando in questione, secondo cui non è possibile assegnare a un solo licenziatario l’esclusiva per tutti i match. Per questo motivo, l’assemblea dei club ha acquisito un parere legale secondo cui l’assegnazione a Dazn dei pacchetti 1 e 3 (cioè 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) non decade per il momento a patto che l’aggiudicazione delle altre licenze avvenga in tempi brevi.

LEONARD BLAVATNIK 3