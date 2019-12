2 dic 2019 15:20

LEGA A NEL PALLONE: FUMATA NERA PER IL PRESIDENTE. DOMANI ARRIVA IL COMMISSARIO AD ACTA MARIO CICALA - C’È TEMPO FINO AL 10 MARZO PER ELEGGERE IL SUCCESSORE DEL DIMISSIONARIO MICCICHÈ: SE ENTRO QUELLA DATA LA SERIE A NON RIUSCISSE A ELEGGERE IL PRESIDENTE, LA FIGC NOMINEREBBE UN COMMISSARIO VERO E PROPRIO – MICCICHE’: "UN MIO BIS ALLA PRESIDENZA? NON E’ UN’IPOTESI ATTUALE"