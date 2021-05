LA LEGA SERIE A STRINGE LA CINGHIA – RAGGIUNTO IL COMPROMESSO SUGLI STIPENDI DEI CALCIATORI: LE MENSILITA’ DI MARZO SARANNO RINVIATE A GIUGNO - INOLTRE CIASCUNA SOCIETA’ DOVRA' MANTENERE LO STESSO MONTE INGAGGI DELLA STAGIONE PRECEDENTE - SE UNA SQUADRA DOVESSE OLTREPASSARE IL LIMITE, NON POTRA’ SPENDERE PER IL CALCIOMERCATO SUCCESSIVO – ANCORA DA SCIOGLIERE IL NODO SUL TETTO DI SPESA PER I CLUB, A BREVE NASCERÀ UN TAVOLO TECNICO CON LEGA SERIE A, LEGA B, LEGA PRO, AIC E AIAC PER…

G. Gam. per "la Verità"

Compromesso sugli stipendi dei calciatori raggiunto da Gabriele Gravina, presidente della Figc. Le richieste della Lega di Serie A per il rinvio del pagamento degli emolumenti e l' opposizione di Assocalciatori si sono incontrate a metà strada: viene posticipata al mese di giugno la verifica per i club di A dell' erogazione delle spettanze di marzo, operazione che comunque deve essere portata a termine per garantire l' iscrizione delle squadre al prossimo campionato.

Inizialmente le richieste della Lega di A prevedevano il rinvio degli ultimi quattro stipendi da marzo a giugno, spalmandoli fino a dicembre, ma la proposta avrebbe violato il principio di mettersi in regola prima dell' iscrizione alla nuova stagione agonistica. Ancora da sciogliere il nodo sul tetto di spesa per i club, norma ribattezzata «Riduci debiti».

La strada è però stata tracciata: è stato approvato il principio «Che impone il blocco della campagna trasferimenti per i club di A e B se superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021-2022».

In parole povere, deve essere mantenuto da ciascuna società il monte ingaggi della stagione precedente, a meno di non coprirsi le spalle con una garanzia fideiussoria.

Se il limite venisse varcato, non sarebbe possibile spendere per il calciomercato successivo. Si tratta di un primo passo per impedire alle squadre di indebitarsi ulteriormente. A breve nascerà inoltre un tavolo tecnico con Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Aic e Aiac «per agevolare un confronto anche con alcuni rappresentanti dei club al fine di approfondire le soluzioni più urgenti e favorire le condizioni ideali affinché il sistema torni in sicurezza».

Tema assai caldo soprattutto sul fronte Inter, con la proprietà cinese di Suning impegnata in un significativo ridimensionamento delle spese e con la richiesta nei confronti dei giocatori di una riduzione del 20% dell' ingaggio.

Le notizie si intrecciano con una vicenda di costume che riguarda il campione della Juventus Cristiano Ronaldo. Un video diffuso online ritrae il personale di una ditta di trasporto di Lisbona - la Rodo Cargo - impegnato a caricare alcune auto di lusso di CR7 dalla sua casa di Torino. Potrebbe trattarsi di un normale trasloco. Ma i maligni sostengono possa anche trattarsi del primo passo per salutare definitivamente la Serie A, accasandosi altrove, magari laddove possano garantirgli il suo contratto faraonico.

All' indomani della sconfitta della Juve contro il Milan, Ronaldo era stato peraltro avvistato a Maranello assieme a John Elkann e Andrea Agnelli: il cinque volte Pallone d' Oro ha acquistato una Ferrari Monza, il bolide più potente della casa del Cavallino, dal costo di 1,6 milioni di euro.