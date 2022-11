LELE DEI DUE MONDI: ADANI MEJO DI GARIBALDI! IL SUO DELIRIO AL GOL DI MESSI ARRIVA IN ARGENTINA: "SI È COMMOSSO E HA COMMOSSO TUTTI CON UN COMMENTO SCIOCCANTE. CON LE CORDE VOCALI PRONTE A ESPLODERE HA MESSO A NUDO TUTTA LA SUA PASSIONE PER IL FUORICLASSE DI ROSARIO" - ANCHE DIVERSI QUOTIDIANI ARGENTINI HANNO ESALTATO L'ENFASI E LA PASSIONE DI ADANI PER IL PROPRIO IDOLO (SE VA MALE CON LA RAI, PUO' SEMPRE SPERARE IN UNA CHIAMATA DALLE TV ARGENTINE) - VIDEO

?Lele Adani, el relator más loco de la #SeleccionArgentina: la sua esultanza è virale anche in Argentina!!@leleadani [?SportCenter] pic.twitter.com/lDfuuvIQ0g — Calcio Argentino™ (@CalcioArg) November 28, 2022

Marco Beltrami per www.fanpage.it

ADANI 3

Un'esplosione di entusiasmo e un vero e proprio monologo. Lele Adani è letteralmente impazzito di gioia in telecronaca durante Argentina-Messico. Il gol di Leo Messi ha scatenato il popolare opinionista e commentatore che con il suo intervento Rai ha poi diviso l'opinione pubblica calcistica. Da una parte chi si è lasciato trasportare dalla veemenza verbale dell'ex difensore, dall'altra chi ha puntato il dito contro il suo stile definendolo eccessivo per la TV di Stato.

messi adani

Critiche che poi sono diventate ancor più forti, quando sono trapelate le immagini di un commosso Adani, con sciarpe e bandiere dell'Argentina, da chi lo ha definito fazioso. Se in Italia dunque tifosi e utenti si sono schierati su posizioni contrastanti, oltreoceano Lele ha trovato solo consensi e applausi a scena aperta.

LELE ADANI IN MUTANDE

La telecronaca di Adani sul gol di Messi nella seconda sfida Mondiale dell'Albiceleste, ha superato i confini europei raggiungendo anche l'Argentina dove è diventata virale anche sui social. Oltre ai commenti entusiasti al video delle parole del commentatore postato a più riprese su Twitter, anche diversi quotidiani e tabloid hanno applaudito l'enfasi e la passione di Adani per il proprio idolo, con tanto di articoli sull'argomento ed esaltazione dell'appassionato addetto ai lavori italiano.

Su InfoBae per esempio si legge: "Adani, commentatore RAI con Stefano Bizzotto, ha mostrato ancora una volta la sua mai nascosta passione per Messi e per la nazionale argentina: ‘Il miglior mancino del mondo ! Da Di María a Messi, sempre Rosario, la città del calcio, da Bajada a Perdriel, la partita è sbloccata… CALCIO!'".

LELE ADANI

Pur riconoscendo lo stile più "misurato" del telecronista Bizzotto che al fianco di Adani ha provato ad inserire i dati statistici relativi al confronto tra Messi e Maradona, sul tabloid in evidenza anche il pensiero di Adani sul legame tra Leo e Diego: "L'ultima parola l'ha però data l'ex difensore del Brescia e dell'Inter, con un commosso riferimento a Diego Maradona: ‘Il mistico che entra in campo. Abbiamo chiamato Diego 10 minuti fa. Con Diego dentro, tutto è possibile. E c'è il grido dell'Argentina. E gli occhi ardenti del miglior giocatore del mondo. Andiamo!'".

LE PRIME PAGINE SPORTIVE ARGENTINE PER ADANI

A chiudere poi un breve curriculum dell'Adani telecronista, con riferimento anche al suo amore per il calcio sudamericano con il ricordo della memorabile telecronaca di Inter-Tottenham con il gol dell'uruguaiano Vecino "artiglio charrúa". Stesso taglio anche per Tycsport, stregato dalla telecronaca di Adani definita come uno "scioccante resoconto italiano del gol di Lionel Messi contro il Messico".

adani

Dopo aver elogiato a propria volta la giocata di Messi che ha dato il la alla vittoria dell'Argentina fondamentale per tenere vivo il sogno Mondiale, ecco come è stato definito l'intervento di Daniele Adani con le "corde vocali pronte ad esplodere": "Dà vita alle partite con la sua voce, si è commosso e ha commosso tutti con un commento scioccante. Ha messo a nudo tutta la sua passione per il fuoriclasse di Rosario". Insomma in Argentina Lele Adani ha messo tutti d'accordo.

