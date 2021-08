LEO MESSI HA SCELTO IL PARIS SAINT GERMAIN: LO HA CONFIDATO NEYMAR NELLA CHAT DI GRUPPO DELLA SQUADRA - L'ARGENTINO HA DIMOSTRATO (PER L'ENNESIMA VOLTA) DI NON ESSERE NEANCHE UN ALLUCE DI MARADONA: HA SCELTO, DOPO IL BARCELLONA, UN'ALTRA COMFORT ZONE CALCISTICA - DOPO AVER VINTO TUTTO E GUADAGNATO VAGONATE DI SOLDI, AVREBBE POTUTO CIMENTARSI CON UNA SFIDA PIU' ESALTANTE - HA SCELTO I DOLLARI DEGLI SCEICCHI E ORA TUTTO IL MONDO TIFERA' CONTRO IL PSG...

Il Barcellona divorzia da Messi che ci mette poco a trovare l’alternativa: si chiama Paris Saint-Germain. I francesi avrebbero battuto la concorrenza del Manchester City. L’indiscrezione arriva addirittura da Neymar che lo confida nella chat di gruppo, amici e compagni di squadra.

Un anno fa di questi tempi Leo Messi cercava a casa a Milano, nei pressi della sede nerazzurra, accendendo la fantasia dei tifosi interisti. Tanto più che nei giorni precedenti la tv cinese di Suning per presentare la sfida fra Inter e Napoli aveva mandato in onda l’immagine della Pulce proiettata sul Duomo di Milano. A distanza di dodici mesi il mondo si è capovolto: Messi non giocherà più nel Barcellona ed è sicuro che all’Inter non andrà.

Ad annunciare la rottura delle trattative fra il club catalano e la Pulce la società presieduta da Joan Laporta alle 8 di sera. «Pur avendo raggiunto un accordo con la chiara intenzione di siglare un nuovo contratto, la finalizzazione non può essere formalizzata a causa di ostacoli economici e strutturali, ovvero il regolamento che disciplina la Liga».

Secondo le nuove norme imposte da Javier Tebas, presidente della Liga, determinato a salvaguardare il sistema calcio, le spese complessive per il monte ingaggi devono essere proporzionate alla situazione debitoria del club. Il problema è che non è bastato arrivare a un punto di accordo su uno stipendio pressoché dimezzato da 75 a 40 milioni di euro per cinque anni. A gennaio i conti del gigante catalano erano spaventosi con un debito complessivo di 1,173 miliardi di euro: per sopportare i costi dell’allungamento del rapporto con Messi il Barça si sarebbe già dovuto privare di altri giocatori oltre a Junior Firpo, Trincao e Todibo. Non è un caso che Pjanic sia libero di accasarsi altrove, solo per alleggerire il monte stipendi.

Del resto secondo quanto trapela dalla Spagna il Barcellona come il Real Madrid sarebbe contrario all’operazione media company della Liga con il fondo Cvc perché sarebbe costretto ad abbandonare il progetto della Superlega. Ergo, obbligato a sottostare ai vincoli del fair play finanziario ha detto addio al fuoriclasse che ha disputato 17 stagioni nel club vincendo dieci campionati, quattro Champions e sei edizioni del Pallone d’Oro e scrivendo, come mai nessuno più di lui, la storia del Barcellona. Ora il suo futuro è a Parigi.