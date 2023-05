LI PORTI DUE FISCHIONI A FIRENZE! UN MOSTRUOSO LAUTARO RIBALTA LA FIORENTINA: LA COPPA ITALIA È DELL'INTER CHE HA UN GRANDE ATTACCANTE E PURE UNA DISCRETA DOSE DI CULO! DOPO IL VANTAGGIO LAMPO DI NICO GONZALEZ, IL TORO SI SCATENA E TRASCINA I NERAZZURRI CHE VINCONO IL TROFEO PER LA NONA VOLTA (PER SIMONE INZAGHI È LA TERZA DA ALLENATORE DOPO QUELLE CON LA LAZIO NEL 2019 E CON L'INTER LA SCORSA STAGIONE) – NEL FINALE CLAMOROSO ERRORE DI JOVIC - IN TRIBUNA LA RUSSA, RENZI, TOTTI, BONOLIS E… - VIDEO

Estratto da gazzetta.it

fiorentina inter

E sono nove. L'Inter batte in rimonta la Fiorentina 2-1 con una splendida doppietta di Lautaro Martinez che replica all'immediato vantaggio firmato da Nico Gonzalez e alza il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a Riad contro il Milan. Sperando che il 10 giugno a Istanbul possano diventare tre, con quello più importante e bello di tutti... Per i nerazzurri è la nona Coppa Italia, per Simone Inzaghi è la terza da allenatore dopo quelle con la Lazio nel 2019 e sempre con l'Inter la scorsa stagione.

fiorentina inter lautaro

Viola in vantaggio al primo affondo (3'). Ikonè dalla sinistra che traccia un assist rasoterra verso il secondo palo: né Dimarco nè Bastoni si accorgono di Nico Gonzalez alle loro spalle e l'argentino insacca. Al 24' Dzeko si trova solo davanti a Terracciano ma spara sopra la traversa divorandosi il pareggio. Passano 5' e l'Inter pareggia: Brozovic pesca in area Lautaro con uno splendido diagonale e il Toro di destro segna il 100° gol in maglia nerazzurra.

E al 37' è ancora lui a firmare il sorpasso: assist di Barella e conclusione al volo in girata di Lautaro sulla quale Terracciano nulla può. Si va al riposo sul 2-1 Inter. Al rientro in campo la Viola attacca alla ricerca del pareggio, ma è ancora la squadra di Inzaghi a sfiorare il gol con una gran botta di Lukaku dal limite.

fiorentina inter lautaro

Al 74' Handanovic si oppone a Gonzalez mettendo in angolo. Un attimo dopo è Biraghi a sfiorare la traversa da 20 metri. Gosens fallisce poi il match point a porta vuota su assist di Lukaku. Handa salva il risultato all'80' su Jovic che si era liberato in area. Subito dopo lo stesso serbo a porta spalancata di testa mette a lato una palla che andava solo spinta dentro. Tocca poi a Gonzalez seminare il panico in area dell'Inter, col suo colpo di testa respinto da Darmian dopo l'uscita a vuota del portiere sloveno. E' l'ultimo brivido. La Coppa Italia è dell'Inter.

fiorentina inter matteo renzi la russa fiorentina inter paolo bonolis fiorentina inter zambrotta ferrara toni pirlo fiorentina inter matteo renzi fiorentina inter totti noemi bocchi