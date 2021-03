17 mar 2021 13:54

LI RICONOSCETE? SONO STATI PORTIERI DI SERIE A ABILI NEL GIOCARE CON I PIEDI (AVVISATE SPORTIELLO!) - ALLA “BOBO TV” ADANI E CASSANO LI PARAGONANO A TER STEGEN E EDERSON PER LA PRECISIONE NEI LANCI E LA CAPACITA’ DI IMPOSTARE IL GIOCO. UNO DI LORO HA GIOCATO NEI DILETTANTI COME CENTRAVANTI. DI CHI SI TRATTA? – LA CHICCA: IN UNA FINALE DEL TORNEO DI VIAREGGIO ANCHE BUFFON SBAGLIO’ IL RINVIO E PRESE GOL DA BARONIO DA 40 METRI - VIDEO