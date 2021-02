Michela Allegri per "il Messaggero"

Liti, accuse reciproche, la fine di un amore durato 15 mesi annunciata sui social. Una vita vissuta sempre sotto i riflettori. Anche l'ultimo atto, quando è calato il sipario, è finito in prima pagina, perché la morte della bellissima Kasia Lenhardt, ex fidanzata del calciatore Jérôme Boateng, è un mistero che rimbalza da un capo all'altro del web e riempie i servizi dei telegiornali di mezzo mondo. Il corpo senza vita della modella è stato trovato ieri dalla Polizia nel suo appartamento di Berlino. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte: verrà effettuata nelle prossime ore.

Kasia e il giocatore si erano lasciati da appena una settimana, dopo una relazione tormentata, con accuse incrociate di eccessi e infedeltà. Il difensore del Bayern, sconvolto, ieri ha abbandonato il mondiale per club in Qatar, poco prima della finale con i messicani del Tigres, ed è tornato a Monaco.

LA CARRIERA Polacca, 25 anni, madre di un bambino di 5, la Lenhardt era molto famosa in Germania: la sua carriera era decollata dopo la partecipazione nel 2012 al reality Germany' s Next Top Model. All'epoca Kasia si era classificata quarta, ma era diventata uno dei volti più noti sulle passerelle e in televisione. Così come l'inizio, anche la fine della storia con il calciatore era stata rilanciata sui social e sulle prime pagine delle riviste scandalistiche. L'ultimo post pubblicato su Instagram da Kasia è enigmatico: «Ora è dove tracci il limite. Abbastanza», si legge sotto una fotografia che la ritrae, splendida, in bianco e nero.

Anche il difensore del Bayern Monaco aveva scelto i social per annunciare che lui e Kasia si erano lasciati dopo 15 mesi di amore parecchio turbolento, fatto di accuse pubbliche di presunti tradimenti e abuso di alcol: «Com' è noto dai media ho concluso la relazione con Kasia. D'ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l'unica scelta giusta. È ora di tracciare una linea e chiedere scusa a tutti quelli che ho ferito, soprattutto alla mia ex fidanzata Rebecca e ai nostri figli». E ancora: «Anche io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi le proprie responsabilità e agire nell'interesse della sua famiglia. È quello che sto facendo adesso».

L'INCIDENTE Qualche giorno fa il quotidiano tedesco Bild aveva rivelato che Kasia era stata coinvolta in un incidente automobilistico con la Mini del calciatore il 5 gennaio scorso: dopo essersi schiantata contro un lampione, la modella era stata portata in ospedale dove le era stato scoperto un tasso alcolemico nel sangue molto alto. Da qui, ipotizzavano i media, la decisione di Boateng di mettere fine alla storia con la modella. Lei aveva però replicato al post di Jérôme con una versione molto diversa: diceva di avere lasciato il calciatore a causa delle sue «bugie» e della sua «costante infedeltà».

L'AMICA Il 3 febbraio, l'ultimo post e ieri il corpo senza vita trovato dai poliziotti tedeschi. Per sapere cosa abbia ucciso Kasia servirà l'autopsia, ma da un primo esame il medico legale ha escluso segni di violenza. Ad alimentare il giallo il messaggio di un'amica della modella su Instagram: «Riposa in pace. Persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu trovi la tua pace e spero che la verità venga fuori ora, so che lo avresti voluto. Non ti dimenticherò mai, non conosco nessuno che possa ridere come te. Mando molta forza alla famiglia».

