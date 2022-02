LOLLO MA NON MOLLO – DOPO L’ARGENTO, LA REGINA ITALIANA DEL PATTINAGGIO VELOCITÀ FRANCESCA LOLLOBRIGIDA SI GODE IL BRONZO NEL MASS START E SI PREPARA A SENTOLARE IL TRICOLORE NELLA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI INVERNALI - PROSSIMO OBIETTIVO: ORGANIZZARE IL VIAGGIO DI NOZZE. “CON MIO MARITO ANDRÒ ALLE MALDIVE”. E SU MILANO-CORTINA... – "ZIA GINA? MAI CONOSCIUTA"

Mario Nicoliello per gazzetta.it

Si gode la seconda medaglia dei Giochi e intanto si prepara a sventolare il tricolore nella cerimonia di chiusura. Francesca Lollobrigida sprizza gioia dappertutto, mentre racconta la sua finale nella zona interviste. "È stata una medaglia fantastica, voluta e cercata. Tutti abbiamo lavorato alla grande. Io, il mio staff, i miei compagni e la Federazione. È una medaglia individuale, ma è frutto di un lavoro di squadra”.

DALLE LACRIME AL BRONZO

Quattro anni fa al termine della Mass start di Pyeongchang il settimo posto l’aveva fatta piangere. Adesso il bronzo di Pechino la fa sorridere: “Da quella gara fallita è partito il mio cambiamento. Dopo quella delusione volevo smettere e invece mi sono posto obiettivi che ho raggiunto.

Volevo una medaglia nelle gare classiche e una nella Mass start. Entrambe ottenute”. Programmi rispettati quindi, e come corollario ecco l’imprevisto ben accetto: “Sarei dovuta ripartire domani, invece mi fermerò un giorno in più per essere alfiere alla chiusura. Mi riconosco in pieno nei valori del tricolore, non porterò la bandiera individualmente, ma per il mio sport”.

ORA LA FAMIGLIA

Prossimo obiettivo: organizzare il viaggio di nozze. “Con mio marito andrò alle Maldive, ma prima ci sono ancora altre settimane di fuoco con i Campionati italiani a Baselga, i Mondiali all around in Norvegia e le finali di Coppa del mondo in Olanda. Ci tengo a chiudere bene la stagione”.

OBIETTIVO MILANO-CORTINA

Poi tornata dalla luna di miele si potrà programmare il quadriennio che porta a Milano-Cortina: “Quattro anni sono lunghi, perché non sono più giovincella. Il periodo va impostato bene, per dosare le forze. Ci siederemo a un tavolo con i tecnici e la Federazione e decideremo il percorso migliore da seguire”. Francesca sogna che in Italia arrivi finalmente una pista coperta dove potersi allenare (“Ci consentirebbe di aumentare la base e di essere nelle stesse condizioni delle nostre rivali”) ed esprime un auspicio anche su Arianna Fontana: “Spero possa esserci anche lei a Milano-Cortina 2026”.

