LORENZO, CHE FAI? RESTI O TE NE VAI? – CONTINUA LO STALLO PER IL RINNOVO DI INSIGNE: L’AZZURRO, CON IL CONTRATTO IN SCADENZA A GIUGNO, VORREBBE UNO STIPENDIO DA 5 MILIONI, MENTRE IL NAPOLI SI È FERMATO A 3,5 PIÙ BONUS – SULL’ATTACCANTE CI SAREBBE L’INTERESSE DELL’INTER, TOTTENHAM, ROMA E TORONTO FC, CHE GLI AVREBBE OFFERTO UN QUADRIENNALE DA 7 MILIONI A STAGIONE – MA IL NAPOLI NON AVREBBE NESSUNA INTENZIONE DI LIBERARE IL CAPITANO A GENNAIO E VORREBBE EVITARE UN NUOVO “CASO MANOLAS”

lorenzo insigne

1. INSIGNE VICINO ALL’ADDIO AL NAPOLI

Da www.liberoquotidiano.it

Lorenzo Insigne è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il Toronto gli offre sette milioni di euro a stagione. L'invito è quello a trasferirsi oltre Oceano per diventare la nuova stella della MLS, il campionato statunitense al quale partecipa anche il club canadese. Insigne col Napoli ha il contratto in scadenza, ma le trattative per il rinnovo si sono bloccate.

LORENZO INSIGNE

Il calciatore vuole uno stipendio annuo di 5 milioni, mentre la società partenopea si è fermata a 3,5 più bonus. Avendo il contratto in scadenza a giugno, già nel prossimo mese di gennaio Insigne sarebbe autorizzato a firmare un nuovo accordo.

Il Toronto è solo una delle possibilità.. C'è stata l'Inter che continua a seguire con interesse la vicenda. Antonio Conte lo stima molto e potrebbe spingere il Tottenham a fare una offerta. Poi c'è la Roma di Josè Mourinho, con la quale l'agente Vincenzo Pisacane sta tenendo contatti molto intensi.

AURELIO DE LAURENTIIS E LORENZO INSIGNE

C'è anche chi spera che Insigne all'ultimo momento estenda il suo accordo con il Napoli, rivela affaritaliani. E' Zdenek Zeman, che fu allenatore e maestro dell'attaccante a Pescara e che ha allenato anche il Napoli. Tuttavia, gli argomenti messi sul piatto dal Toronto sembrano davvero molto convincenti e il trentenne pare davvero sul punto di lasciare l'Italia.

2. IL NAPOLI NON VUOLE LIBERARE INSIGNE A GENNAIO

Da www.ilnapolista.it

Il Napoli non vuole liberare Insigne a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano. Non ci sarà un nuovo caso Manolas.

lorenzo insigne 3

Il Napoli non ha nessuna intenzione di liberare il capitano a gennaio e dal Canada hanno capito che, probabilmente, non basterà neanche una cospicua offerta per far vacillare De Laurentiis: però per dare una svolta alla trattativa, pure questa possibilità comincia a farsi strada.

Insigne va in scadenza a giugno, il suo manager, Pisacane, non può trattare (ufficialmente) prima di Capodanno, ma certe cose accadono fatalmente, verrebbe da dire.

insigne

Il quadriennale da sette milioni, più o meno, è pronto, ma il Napoli se la sta giocando su tutti i fronti, e neanche la minima tentazione di rinunciare al suo fantasista: ha già lasciato che Manolas decollasse da Capodichino ma in quell’affare si nascondeva un malessere stagionato tra Adl ed il greco e una decina di milioni d’ingaggio (al lordo) tagliati in un colpo solo. Questa pare proprio un’altra storia, seppur avviata ai titoli di coda.