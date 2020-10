LOTITO GIOCA IL JOLLY RINVIO? I TAMPONI SONO UN GIRO DI ROULETTE RUSSA PER LA LAZIO: LA PARTITA CON IL TORO A RISCHIO. LA PAURA È CHE ALTRI CONTAGI SI SIANO VERIFICATI A BRUGES - OGGI L’ESITO DEI TEST FATTI A 70 PERSONE FRA GIOCATORI E FAMILIARI ANCHE ATTRAVERSO UN DRIVE-IN A FORMELLO. INZAGHI PUNTA A RECUPERARE ALCUNI DEI 9 GIOCATORI PERSI DAL POST-BORUSSIA IN POI. LA SOCIETÀ SPERA DI NON DOVER USARE IL JOLLY COVID PER IL RINVIO UTILIZZABILE SOLO UNA VOLTA NELL’ARCO DELLA STAGIONE

Daniele Rindone per corrieredellosport.it

L'ultimo giro di tamponi (datato ieri) è un giro di roulette russa per la Lazio, l’esito si conoscerà oggi. Inzaghi invoca misericordia. «Siamo molto ottimisti», s’è lasciato scappare a LaPresse il dottor Ivo Pulcini, direttore sanitario della società in merito ai responsi. Puntiamo spiccioli facendo scongiuri: Torino-Lazio di domani alle 15 si giocherà a meno di un’esplosione odierna di positività da coronavirus (la paura è che altri contagi si siano verificati a Bruges). [...]

Il rinvio, come da Comunicato ufficiale n. 51 del 2 ottobre scorso, redatto dopo il Consiglio di Lega (30 settembre-1 ottobre), può essere chiesto sfruttando un “jolly Covid”, utilizzabile solo una volta nell’arco della stagione. La Lazio vuole tenersi questa carta in caso di problemi futuri, la prossima settimana è previsto il match con la Juve (8 novembre).

Il resoconto

Inzaghi aspetta e spera di recuperare alcuni dei 9 giocatori persi dal post-Borussia in poi. Cataldi è stato tra i primi a finire tra gli indisponibili (prima del match di Champions con i tedeschi), potrebbe ottenere il via libera oggi. Poi sono spariti Strakosha, Armini (dopo il Borussia), Leiva (sostituito contro il Bologna) e Luiz Felipe (in panchina sabato sera). Tutti loro erano stati isolati nonostante i tamponi negativi, dunque non è stata comunicata nessuna positività.

La società anticipa l’esclusione dal gruppo in caso di sintomatologia sospetta. Da lunedì, bloccati dai tamponi Uefa assieme a due componenti dello staff tecnico, sono finiti in isolamento domiciliare Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson.

Per quest’ultimi 4 ci sono incertezze in merito alla disponibilità di domani: per loro la Lazio ha accettato l’esito dei tamponi Uefa nonostante due casi “borderline” (asintomatici e senza carica virale), prevede lo stop di 10 giorni. Per tornare all’ipotesi rinvio dovrebbero aggiungersi 6 giocatori a Ciro, Luis, Lazzari e Anderson. Va sempre ricordato che la Lazio, per la legge sulla privacy, non ha mai comunicato i nomi dei giocatori in isolamento, va anche sottolineata la differenza di soglie di positività che distingue i tamponi usati per il campionato e quelli dell’Uefa. Per i test europei è stata fissata una soglia più bassa. Il quadro dei convocabili si scoprirà soltanto oggi. I tamponi di ieri sono stati effettuati in tre modalità, hanno coinvolto giocatori e familiari, totale di 70 unità. Alcuni di loro si sono recati a Formello, sono stati testati in modalità drive-in.

