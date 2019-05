LOTITO NELL'OCCHIO – AI ‘PREMI USSI’ ALL’ANIENE IL PRESIDENTE DELLA LAZIO DILAGA: "INZAGHI HA UN CONTRATTO MA SE HA ASPIRAZIONI DIVERSE…COME SI DICE? L’ERBA DEL VICINO È SEMPRE PIÙ VERDE - MILINKOVIC? NON E’ IN VENDITA MA SE ARRIVA UN’OFFERTA IMPORTANTE..." (LA JUVE E’ AVVISATA) – BORDATA SU PALLOTTA: “CI SONO PRESIDENTI CHE NON SI VEDONO MAI. COME SI FA A RAPPRESENTARE SENTIMENTI E I VALORI DI UNA COMUNITÀ DA LONTANO?” – TUTTI I PREMIATI – FOTO

Foto di Luciano DI Bacco per Dagospia

Da gazzetta.it

roberto mancini foto di bacco

l tavolo di casa Lotito ospita un grande torneo di poker. Il presidente della Lazio, a margine dei premi Ussi Roma al Circolo Aniene, non ha passato la domanda su Sergej Milinkovic: «Non è in vendita, come ho detto lo scorso anno. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un’offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne».

La Juventus parteciperà al torneo perché, dopo la scelta dell’allenatore, dovrà decidere sui rinforzi per difesa e centrocampo. Un ragionamento complesso, quello sulle scelte a metà campo, che coinvolgerà il prossimo tecnico (a Sarri piace da tempo Barella), l’obiettivo Rabiot, Pjanic, Pogba, probabilmente Sami Khedira e Juan Cuadrado...

2. LOTITO SU INZAGHI

Da www.lalaziosiamonoit.it

giovanni malagò massimo fabbricini foto di bacco

INZAGHI: "Un’invenzione mediatica. Ha un contratto con la Lazio, non mi risulta che la società abbia preso una posizione di alienazione o sostituzione del ruolo. Ci si incontra per i programmi, per capire gli obiettivi e i traguardi da raggiungere. Tra di noi non c’è attrito, forse qualcuno avrà qualche aspirazione o appetito di qualcos'altro. Come si dice? L’erba del vicino è sempre più verde".

3. LOTITO SU PALLOTTA

Da www.romanews.eu

claudio lotito premiato da giovanni malagò e franco chimenti foto di bacco

Nel corso della premiazione USSI, tradizionale appuntamento di fine stagione svoltosi oggi al Circolo Canottieri Aniene dove è stato premiato anche il portiere giallorosso Antonio Mirante , è intervenuto sul palco anche il presidente della Lazio Claudio Lotito il quale si è lasciato andare ad una battuta con evidente riferimento al patron della Roma James Pallotta: “Nel calcio ci sono i ‘magnager’, personaggi che mangiano e presidenti che non si vedono mai. Come si fa a rappresentare una comunità da lontano senza rappresentarne i sentimenti e i valori?“.

claudio lotito intervistato foto di bacco

4. MANCINI

Da tuttomercatoweb.com

l ct azzurro Roberto Mancini, poco prima di ricevere il premio dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, al circolo Canottieri Aniene, ha parlato così ai microfoni di TMW del risiko di panchina che si prepara a partire in Serie A: "È una cosa che piace molto, soprattutto agli italiani, cercare di capire le novità. Quando gli allenatori iniziano la propria carriera sanno già quello che potrebbe capitargli. Sono abituati".

