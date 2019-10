2 ott 2019 11:27

LOTITO NELL’OCCHIO: “NON SEMPRE I BUU SONO RAZZISTI. UNA VOLTA SI FACEVA BUU A PERSONE DI PELLE NORMALE, BIANCA, PER SCORAGGIARLI” – IL PRESIDENTE DELLA LAZIO NELLA BUFERA. MA SULLA RESPONSABILITA’ DEI CLUB LOTITO HA RAGIONE: “SE UNA SOCIETÀ HA MESSO IN CAMPO I COMPORTAMENTI GIUSTI, PERCHÉ DEVE RISPONDERE IN TERMINI OGGETTIVI DI QUANTO FA UN TIFOSO CHE SUGLI SPALTI DISATTENDE I COMPORTAMENTI DEL VIVERE CIVILE? NON MI SCELGO I TIFOSI, PURTROPPO ME LI TROVO”