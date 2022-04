CI SALVERA' IL DNA - IL COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEL GENOMA UMANO È UNA SCOPERTA FONDAMENTALE PER LA MEDICINA DEL FUTURO, APRENDO LA STRADA PER TERAPIE SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATE CAPACI DI TENERE CONTO DELLA DIVERSITÀ GENETICA TRA POPOLAZIONI E TRA INDIVIDUI - PER INDIVIDUARE L'8% MANCANTE CI SONO VOLUTI 21 ANNI, UN'ETERNITÀ PER UN SETTORE CHE SI OCCUPA DI TECNOLOGIE A RAPIDA EVOLUZIONE…