LUCI A SAN SIRO NON NE ACCENDERANNO PIU’? – “NON ABBATTETE IL MEAZZA: IL CUORE VUOLE LA SUA PARTE" – ANCHE BERLUSCONI E’ CONTRARIO ALLA DEMOLIZIONE DI SAN SIRO: "LE MILANESI FACCIANO IL NUOVO STADIO, MA NON BUTTINO GIÙ UNA COSA CHE HA FATTO TREPIDARE I TIFOSI. SERVE UN PO' DI ROMANTICISMO" – E SUL MILAN: "NON HO ANCORA INCONTRATO GIAMPAOLO MA VOGLIO FARLO PRESTO PER PARLARGLI DI ALCUNE MIE IDEE. MI PIACE L'IDEA DI METTERE SUSO DIETRO LE PUNTE”

Alessandra Gozzini per gazzetta.it

berlusconi san siro

Silvio Berlusconi è contrario alla demolizione dello stadio di San Siro e suggerisce che resti in piedi con altre funzioni. "Ne costruiscano pure un altro - dice -, ma lasciando San Siro con altre funzioni". "Ma poi - aggiunge -, come si fa a demolire una cosa che ha fatto vibrare il cuore di nerazzurri e milanisti per decenni? E dove abbiamo conseguito così tante vittorie? Anche il cuore ha la sua parte". Come è noto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è sempre detto contrario alla demolizione del Meazza. Ma di questo, i due non hanno ancora mai parlato.

berlusconi galliani san siro

Il sindaco Giuseppe Sala "non l'ho sentito al riguardo. È la prima volta che ne parlo". "Non sono dotato di poteri tali da potermi opporre - sottolinea -, ma spero che il ragionamento e anche un po' di romanticismo li porti a non decidere in questa direzione", cioè per la demolizione. Il nuovo stadio per Berlusconi dovrebbe comunque sorgere in un'area "comoda da raggiungere". «Ci sono partite - osserva - dove 60 mila spettatori (tale sarà la capienza prevista nel progetto di fattibilità del nuovo stadio, ndr. ) non basteranno. Abbiamo avuto partite con la richiesta di 100 mila biglietti, per esempio la finale di Coppa dei Campioni".

giampaolo

L'ex presidente torna poi a parlare del suo Milan: "Non ho ancora incontrato Giampaolo ma voglio farlo presto per parlargli di alcune mie idee. Le sue squadre hanno sempre giocato bene e mi piace l'idea di mettere Suso dietro le punte. Suso ha dribbling e tiro, non mi risulta che i suoi cross vengano raccolti".

BERLUSCONI A SAN SIRO FRANCESCA PASCALE E SILVIO BERLUSCONI IN TRIBUNA A SAN SIRO berlusconi e francesca pascale allo stadio san siro 3 FLAVIO BRIATORE SILVIO BERLUSCONI ANDRIANO GALLIANI IN TRIBUNA A SAN SIRO PER MILAN MALAGA berlusconi e francesca pascale allo stadio san siro 2 berlusconi salvini galliani san siro