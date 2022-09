2 set 2022 17:34

LUCI (SPENTE) A SAN SIRO - LA SERIE A HA ANNUNCIATO CHE SARANNO RIDOTTI I TEMPI DI ILLUMINAZIONE NEGLI STADI PER FARE FRONTE ALLA CRISI ENERGETICA - LE LUCI RESTERANNO ACCESE PER UN MASSIMO DI 4 ORE, E SI CERCHERANNO ANCHE SOLUZIONI ALTERNATIVE PER RIDURRE I CONSUMI, COME IL PASSAGGIO AI LED PER GLI IMPIANTI OPPURE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - COME FARANNO IN AUTUNNO E INVERNO, QUANDO INIZIA A FARE BUIO IL POMERIGGIO? GIOCHERANNO A LUME DI CANDELA?