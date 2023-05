LUCIANO, VICERE' DI NAPOLI - SPALLETTI SI È TATUATO LO STEMMA DEL NAPOLI, ACCOMPAGNATO DAL NUMERO TRE, PER CELEBRARE LA VITTORIA DELLO SCUDETTO - A PRESCINDERE DAL SUO FUTURO, IL TECNICO DI CERTALDO È ENTRATO NELLA STORIA DEL CLUB - I TIFOSI SONO INNAMORATI DI LUI, AL PUNTO CHE IL CONSIGLIERE COMUNALE NINO SIMEONE HA RICHIESTO AL SINDACO DI CONFERIRGLI LA CITTADINANZA ONORARIA (BASTERA' PER CONVINCERLO A RESTARE?)

1. UN TATUAGGIO LEGHERÀ SPALLETTI E IL NAPOLI PER SEMPRE: SI È TATUATO LO SCUDETTO

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Lo scudetto tatuato sul braccio sinistro, quello del cuore. Luciano Spalletti ha voluto che il titolo vinto a Napoli (il primo della sua carriera in Serie A, il 3° degli azzurri 33 anni dopo Diego Maradona) e lo stemma della società azzurra divenissero un ricordo indelebile. […]

[…] A vergare la pelle dell'allenatore toscano è stato Valentino Russo che sul sul profilo Instagram ha condiviso l'immagine a opera finita. C'è il ‘mister' che sorride e indica, soddisfatto, quella combo eccezionale. "Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da @lucianospalletti è stata una grande soddisfazione – scrive nel post a corredo -, ma non perché si è tatuato attenzione.! Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile!".

2. CITTADINANZA ONORARIA A SPALLETTI: RICHIESTA UFFICIALE AL SINDACO MANFREDI

Da www.tuttonapoli.net

Il consigliere comunale Nino Simeone ha richiesto al sindaco Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti. Come riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivata la richiesta ufficiale e con ogni probabilità sarà accettata. Di seguito il documento pubblicato dal giornalista su Instagram.

