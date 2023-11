LUCIANONE, PENSACI TU! - SPALLETTI SI PREPARA ALLA SETTIMANA DECISIVA DELLA SUA NAZIONALE: VENERDI' GLI AZZURRI DOVRANNO VINCERE CONTRO LA MACEDONIA PER ARRIVARE A LEVERKUSEN CONTRO L'UCRAINA CON DUE RISULTATI A FAVORE SU TRE - IL C.T. HA ANNUNCIATO DIVERSE NOVITÀ: TORNA JORGINHO, MENTRE IN DIFESA SI PUNTA SU BUONGIORNO - "LA SUA SCELTA DI RIMANERE AL TORO DEVE SERVIRE DA ESEMPIO: HA FATTO CAPIRE CHE SI PUÒ DECIDERE CON IL CUORE E NON SOLO PER I SOLDI" - "LA PAURA? È INEVITABILE MA PUO' DIVENTARE UN VANTAGGIO SE…"

Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

Il primo incrocio senza appello è una partita lunga e doppia. Macedonia venerdì, Ucraina tre giorni dopo: per volare dentro Euro 2024 l'Italia deve andare oltre i macedoni per potersi permettere anche un pareggio a Leverkusen, casa ucraina per l'occasione. Paura e coraggio: per Luciano Spalletti facce della stessa medaglia.

La paura «è inevitabile e diventa un vantaggio se gestita bene…», il coraggio deve trasmetterlo la tappa di Wembley, finita male, ma «piena di raggi di luce. Non tutte le sconfitte – racconta il ct azzurro – vanno cancellate, quella con l'Inghilterra è una di queste».

La nuova Nazionale arriva alla quinta e sesta tappa e ci arriva con una novità in regia, […] Jorginho è destinato dagli eventi a risalire in cattedra. Non c'è Locatelli, rientrato alla base con una costola malmessa, c'è Cristante acciaccato, […]

«Jorginho – dice Spalletti – mi ha sempre manifestato interesse e affetto per la Nazionale ogni volta che ci siamo sentiti: non è venuto con noi a settembre e ad ottobre perché giocava poco. Ora sta bene e se sta bene non si discute…».

Il ct di Certaldo segue le indicazioni del campionato con una fedeltà nel recente passato sconosciuta e oggi si aggiungerà alla lista Lazzari […] «Immobile è rimasto a casa? Ciro – sottolinea – ha il nostro gradimento e la nostra attenzione, ma, oggi, i tre che sono qui mi danno garanzie migliori».

I tre sono Scamacca, Kean e Raspadori: a loro il compito di far gol alla Macedonia per andare a Leverkusen con due risultati su tre a disposizione. A Coverciano si studia, in campo e fuori.

«Abbiamo creato un app, i ragazzi – così Spalletti – hanno l'occasione di guardare le clip che non riusciamo a studiare tutti insieme una volta in camera: se dopo ogni allenamento non trovano qualcosa di curioso o diverso, allora abbiamo fallito». In Nazionale si rivede un ragazzo, Alessandro Buongiorno, che cinque mesi fa, […] aveva conquistato tutti per qualità tecniche ed umane.

«La sua scelta, questa estate, deve servire da esempio: rimanendo al Toro – ancora Spalletti – ha fatto capire, spero, che si può decidere con il cuore e non solo per i soldi. Buongiorno doveva essere con noi già un mese fa, ma si era fatto male…». E in Nazionale si vede nelle vesti di debuttante (e con una caviglia gonfia) Cambiaso «uno che capisce di calcio e che sa giocare con intelligenza un po' ovunque: dove lo metti, risponde alla grande».

Giovedì, l'Italia farà visita al Bambin Gesù: è già accaduto, accadrà per la gioia dei piccoli tifosi. «Verrà anche Francesco (Totti, ndr), lui è amico dei bambini come lo sono io e come lo è la squadra: bello poter condividere un momento così insieme. Lui è stata mia fonte di ispirazione quando lo allenavo, la mia carriera è stata influenzata dalle idee del dieci della Roma: per quello che faceva allora, sarebbe innovativo anche adesso», […]

