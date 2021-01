LUKAKU NON PERDONA, IL DERBY SCUDETTO CONTINUA - L'INTER RISPONDE CON UN POKER AL BENEVENTO AL SUCCESSO DEL MILAN – L’ATTACCANTE BELGA SIGLA UNA DOPPIETTA - MALDINI HA DETTO CHE "IBRA HA DIFESO I COMPAGNI AGGREDITI DA LUKAKU, SENZA MOTIVO". MAROTTA REPLICA A PAOLINO: "LE IMMAGINI SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. CONOSCENDO BENISSIMO LUKAKU POSSO DIRE CHE… - E SULLO SCAMBIO TRA DZEKO E SANCHEZ: "GLI AGENTI HANNO FATTO I CONTI SENZA L’OSTE"

Credo non ci siano dubbi sul fatto che #Barella sia in questo momento il miglior centrocampista della #SerieA.#InterBenevento pic.twitter.com/kcFDZUrqjY — Alessandro Nuzzo (@anuzzo_official) January 30, 2021

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Benevento e a poche ore dalla fine della sessione invernale del mercato, l'ad nerazzurro Beppe Marotta arriva ai microfoni di Dazn per presentare la partita e chiarire quelle che sono le dinamiche societarie, con finestra anche sulle dinamiche societarie e sui retaggi dell'ultimo derby di Coppa Italia:

Maldini ha detto che Ibra ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku, qual è il punto di vista dell'Inter?

"Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendo benissimo Lukaku posso dire che non è aggressivo, poi lo spot non è positivo per il mondo del calcio. Noi dirigenti abbiamo l'obbligo di educare i tesserati per evitare questo genere di comportamenti. Ci guardano i nostri figli e nipoti, ogni tipo di violenza verbale va debellato perché dobbiamo essere da esempio e ciò rappresenta un aspetto negativo di questo mondo molto bello".

Conte ieri ha chiuso allo scambio Dzeko-Sanchez parlando però di giocatori scontenti che possono uscire, ci sono ancora margini?

"Gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l'oste. Il principio che vige è che se all'interno del nostro gruppo ci sono elementi scontenti che cercano collocazioni alternative è doveroso non trattenerli. Non c'è stato alcun caso, poi le linee societarie sono state molto chiare. Questo sarà il gruppo col qualche chiuderemo la stagione".

Francesco Fontana per gazzetta.it

L’Inter risponde a Milan e Juventus e contro il Benevento fa il proprio dovere con un 4-0 senza storie: i tre punti arrivano con una deviazione sfortunata (di Improta al 7’ dopo una punizione di un Eriksen brillante), il ritorno di Lautaro, in gol al 57’ dopo sei partite – tra A e Coppa Italia – a secco e la doppietta di Lukaku. Così Conte (squalificato per due turni, in panchina c’è il vice Stellini) ottiene il massimo da un match non particolarmente dispendioso a livello di energie nel quale ha potuto dare una chance dal 1’ a chi aveva bisogno di giocare. Alla fine, lassù in classifica, non cambia nulla con l’Inter che rimane a -2 dal Milan e a +4 sulla Juventus, ok nel pomeriggio contro Bologna e Sampdoria. Il Benevento, invece, resta a quota 22 al dodicesimo posto.

Pronti-via e Conte passa al 7’: punizione dalla destra di Eriksen (all’altezza dei 22 metri), Improta – nel tentativo di spazzare – svirgola e con il ginocchio buca Montipò. Passano 4’ e c’è dubbio. Perisic perde palla, lancio di Depaoli per Lapadula, che va terra dopo un presunto contatto con Ranocchia: il nazionale peruviano chiede il rigore, Pasqua lascia correre (il contatto c’è, ma sembra fuori area). Il possesso è nerazzurro, anche se il Benevento – in attesa e alla ricerca del contropiede – non corre grossi rischi. Al 23’ azione insistita di Lautaro, che si crea lo spazio dopo un errore in uscita degli avversari e calcia a giro con la palla che va fuori non di molto. I minuti passano, Eriksen al 32’ impegna Montipò.

Il danese è in palla, con Barella è il migliore dell’Inter finora. E 2’ dopo serve Hakimi con il contagiri, ma l’esterno (di testa) colpisce fuori. Il Toro non sembra brillantissimo, tra il 35’ e il 38’ ha due chance: prima calcia fuori da ottima posizione dopo un’azione confezionata con Barella, poi in area perde l’attimo e si incarta, commettendo fallo sul diretto avversario invece che calciare. È l’ultima potenziale occasione del primo tempo: si va negli spogliatoi con Handanovic con i guanti puliti, ma con un Benevento ancora in partita.

Si riparte senza cambi, con l’Inter subito pericolosa grazie a un Eriksen ispirato: sinistro da fuori, palla deviata che va sulla traversa, sulla ribattuta Lautaro la mette dentro ma è fuorigioco. Decisione giusta, ma la gioia è solo posticipa di qualche minuto: al 56’ palla dentro per il Toro, bravo a controllare in mezzo a due uomini e a concludere sul primo palo. L’esultanza è rabbiosa, ci sta dopo sei partite (quattro in Serie A, due in Coppa Italia) senza sussulti. La rete pesante, perché mette al sicuro il risultato con l’Inter che va in scioltezza: prima viene annullato un gol ad Hakimi (fuorigioco),

al 67’ Lukaku firma il tris con un piattone sinistro dopo un pasticcio in disimpegno di Montipò e l’assist (voluto?) di Lautaro. Non succede molto altro nei 23’ finali, c’è giusto il tempo per la doppietta di Romelu, bravo al 78’ a concludere su assist di Sanchez, entrato al 74’ del Toro: l’Inter può gestire e concentrarsi sulla prima semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, il Benevento ripartire (nel prossimo turno c’è la Samp) sapendo che un 4-0 al Meazza non può incidere su quanto di buono fatto finora.

