LUKAKU E’ COME LA SORA CAMILLA: TUTTI LO VOGLIONO E NESSUNO LO PIGLIA – CONTINUA LA CAMPAGNA DELLA "GAZZETTA" VERSO BIG ROM: DOPO AVERGLI DATO DELL’AFFARISTA E DEL MANGIA-RETI A TRADIMENTO, ARRIVA L’ENNESIMA PAGINATA DELLA "ROSEA" PER DIRE CHE IL BELGA HA “TRADITO” L’INTER E CHE L’AFFARE CON LA JUVE (SCOOP DEL CORSPORT) È A RISCHIO – PER LUKAKU C’E’ ANCHE UNA SUGGESTIONE ROMA…

Da ilnapolista.it

lukaku gazzetta

Il rancore della Gazzetta per Lukaku è un fenomeno mai visto prima nel giornalismo. Il quotidiano milanese non ha digerito il doppio smacco: no all’Inter e soprattutto schiaffo del Corsport che lo scriveva da giorni (Lukaku non andrà all’Inter perché ha un accordo con la Juventus). Ma ora che il passaggio alla Juve non è così tanto certo, la Gazza pensa di poter togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La tranvata resta, ci si accontenta in qualche modo, del resto il rancore è rancore.

E così il quotidiano apparecchia l’ennesima pagina anti-Romelu col titolo “Romelu dove ti piazzo?” “Il giro d’Europa dell’agente: offre Lukaku, nessuno lo piglia”. Occhiello: il disoccupato di lusso.

GAZZETTA DELLO SPORT - UNA GIURIA STRONCA LUKAKU

La Gazza ricorda che il centravanti belga costa al Chelsea un milione netto al mese, il doppio al lordo. Racconta che il suo legale Sebastien Ledure da tempo è alle prese con una sorta di giro delle sette chiese per accontentare il suo assistito.

E poi viene all’obiettivo numero due: il passaggio alla Juventus, lo smacco giornalistico. Dagli inizi all’Anderlecht (un campionato belga vinto), alla Premier League, sino all’Inter. anche il West Ham), Massimiliano Allegri non ha perso le speranze su Lukaku. Ma a Torino, sponda Juventus, non sono tutti ottimisti come l’allenatore livornese sul finale con il lieto fine.

Ricorda la linea della dirigenza Juve: Nessuno sfizio o strappo alla regola: o l’eventuale scambio tra Vlahovic e il belga diventa un affare dal punto di vista economico o non se ne fa nulla. E per ora non se ne è fatto nulla. Il d.t. Giuntoli vuole un conguaglio di 40 milioni. I Blues sarebbero contenti di vendere Lukaku ai bianconeri, ma soltanto al loro prezzo: non più di 20 milioni in contanti da aggiungere al baratto.

GAZZETTA DELLO SPORT TITOLO SU LUKAKU

E quindi, gongola la Gazza: O il Chelsea alza l’offerta alla Juve o abbassa le pretese e ripensa a un prestito per rimandare di dodici mesi la risoluzione del problema. O Big Rom, magari dal 2 di settembre, rivaluta l’Arabia Saudita.

GAZZETTA DELLO SPORT SU LUKAKU GAZZETTA DELLO SPORT SU LUKAKU 1 LUKAKU - Filippo Conticello per la Gazzetta dello Sport – articolo del 12 luglio 2023 GAZZETTA SU LUKAKU GAZZETTA DELLO SPORT INTERVISTA A ZANETTI TITOLO SU LUKAKU