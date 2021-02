20 feb 2021 10:16

LUNA GROSSA: ORA MANCANO DUE VITTORIE PER CONQUISTARE LA PRADA CUP - ITALIANI E INGLESI VINCONO UNA REGATA CIASCUNO. ANCORA DECISIVE LE PARTENZE - LA SERIE FINALE RESTA APERTA MA LA BARCA DI PATRIZIO BERTELLI E' IN GRANDE VANTAGGIO (5-1): DEVE CENTRARE ALTRI DUE SUCCESSI PER ANDARE A CONTENDERE LA COPPA AMERICA A TEAM NEW ZEALAND - VIDEO