LUNA ROSSA INCEROTTATA! - PRIMA DELLA OTTAVA REGATA DELLA FINALE DI LOUIS VUITTON CUP, IL TEAM DIRECTOR, MAX SIRENA HA DOVUTO ATTACCARE DEI PEZZI DI NASTRO ADESIVO PER RIPARARE LA BARCA ITALIANA - I DANNI SONO STATI PROVOCATI DA UN GUASTO AL FOIL (UNA DELLE "ALI" LATERALI), CHE HA SPINTO L'IMBARCAZIONE VERSO UN DISASTROSO AFFONDAMENTO DI PRUA, CON L'ACQUA CHE ENTRAVA DAPPERTUTTO - DOPO L'INTERVENTO MIRACOLOSO, LUNA ROSSA È RIUSCITA A BATTERE INEOS E A PAREGGIARE 4-4…

Estratto dell'articolo di Mattia Chiusano per www.repubblica.it



Una delle immagini di questa Coppa America, comunque andrà a finire, sarà Max Sirena che attacca i cerotti per riparare Luna Rossa. Il team director, il capo per farla breve, che si sporca le mani mentre il tempo scorre inesorabile verso la nuova regata, con Ineos Britannia che volteggia su quel che resta della balena d’argento che sembra spiaggiata. Invece no, risorge anche questa volta, e vince, pareggia 4-4 nella finale di Louis Vuitton Cup, vola a 55 nodi coi cerottoni ben in vista nelle immagini dei droni che volano sopra le teste degli otto che sono a bordo.



[…] Stavolta c’è stato di più, perché il foil che non si è alzato e ha spinto la barca verso un disastroso affondamento di prua, con l’acqua che entrava dappertutto, la rottura di delicati pezzi attorno all'albero, poteva anticipare davvero l’epilogo di questa sfida contro una Ineos che invece non si rompe mai. Le qualità dello shore team sono note, la riparazione a tempi record ci stava, ma questa volta si è aggiunto qualcosa in più.



Come i grandi generali si facevano vedere in battaglia e chiamavano per cognome i soldati, Max Sirena è salito a bordo coi suoi tecnici e si è messo a riparare la barca in un modo che mai avremmo immaginato in un’era super tecnologica dell’America’s Cup. Coi cerottoni impermeabili, […] E quel che è successo dopo, la vittoria con punte di 55 nodi contro Ineos, sembra già pronto per la sceneggiatura di un film: chi vuole scriverlo?

