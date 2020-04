LUTTO NEL GIORNALISMO SPORTIVO: SE NE VA A 58 ANNI, STRONCATO DA UN INFARTO, FRANCO LAURO, VOCE DEL BASKET E DEL CALCIO. AVEVA 58 ANNI - PAOLA FERRARI: "LE PAROLE NON LE TROVO IN QUESTO MOMENTO. UNA NOTIZIA TREMENDA, NON POSSO CREDERCI" - MEMORABILE LA MARATONA DI 32 ORE CONSECUTIVE IN SERVIZIO A CAUSA DELL'ATTENTATO TERRORISTICO ALLE OLIMPIADI DI ATLANTA - IL TRO "DA QUATTRO" DI DANILOVIC- VIDEO

Franco Lauro è morto: lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Il veterano della Rai dal lunghissimo curriculum è stato trovato morto nel pomeriggio a Roma, colpito probabilmente da un infarto: aveva 58 anni.

Da quel che si è appreso è stata un'amica a dare l'allarme al 112 perché da due giorni non aveva sue notizie. L'equipaggio del 118 e la pattuglia dei carabinieri si sono fatti aprire la porta dell'appartamento nella centrale via Croce dai vigili del fuoco. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, come ha fatto pure il fratello maggiore Salvatore, oncologo di fama. Il giornalista è stato trovato morto sul letto, era ancora vestito. Tutto lascia supporre un malore fulminante che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto con il cellulare. Non è stata al momento ordinata l'autopsia.

Franco LauroEra entrato alla Rai nel 1984: da allora ha coperto otto Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio e altrettante degli europei, 12 europei e 3 mondiali di basket, i Goodwill Games del 1990 a Seattle, numerose edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi.

All'inizio della carriera ha lavorato in testate locali e radio private romane conquistando notorietà con il calciomercato. In tv debutta nel 1981 in una emittente locale ed è inoltre per due anni lo speaker ufficiale del Palasport della capitale. Nel 1982-83 cura le telecronache del campionato di calcio per la trasmissione Roma e Lazio dal 1º minuto in onda su TeleRegione.

Memorabile la maratona di 32 ore consecutive in servizio a causa dell'attentato terroristico alle Olimpiadi di Atlanta: seguì tutti i collegamenti con le reti e i Tg. Nel 2003 gli venne affidata, in coppia con Giampiero Galeazzi, la Domenica Sportiva del cinquantenario, quindi nel 2004 Domenica Sprint e 90º minuto Serie B.

«Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci». Così Paola Ferrari su Twitter commenta la notizia della morte del giornalista e conduttore sportivo Rai Franco Lauro, scomparso oggi a 58 anni.

«Ho appena saputo della scomparsa di Franco Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l'inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip». Così Massimo Caputi, caporedattore dello Sport al Messaggero.

«Se n'è andato Franco Lauro, giornalista di Rai Sport, sempre sorridente, gentile. Cominciò a Radio Incontro, proprio con me. Faceva a quei tempi lo speaker del basket e lo chiamavano »la voce«. Poi una bella carriera. Ciao, amico mio». Così Roberto Renga su Twitter.

«Una brutta notizia che lascia senza parole. Un giorno davvero triste. Oggi è mancato Franco Lauro. Amico e collega di Raisport. Ciao Franco!Folded hands». Così il collega in

Rai, Paolo Paganini.

