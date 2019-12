MA ANDATE AL "DIAVOLO" – MONDO MILAN IN SUBBUGLIO PER I PARTY DOPO LE 5 PERE PRESE DALL’ATALANTA - LEAO FUMA E BEVE IN DISCOTECA, CALABRIA FESTEGGIA IL COMPLEANNO TRA VIDEO E KARAOKE. E SE CI AGGIUNGIAMO IL LIKE, POI RITIRATO, DI KESSIE AL POST DEL PAPU GOMEZ… - MONTA LA RABBIA SOCIAL DEI TIFOSI: “NON È UN PROBLEMA FESTEGGIARE, MA ALMENO BISOGNA AVERE LA DECENZA DI NON POSTARE NULLA SUI SOCIAL” – VIDEO

Calabria visibilmente preoccupato dopo aver preso 5 gol dieci ore prima. pic.twitter.com/Wx0kDB5Lcy — Simone (@simostu9) 23 dicembre 2019

La peggiore sconfitta negli ultimi 21 anni, Gigio Donnarumma in lacrime dopo i 5 gol subiti e un 2019 chiuso con la metà dei punti dell'Inter. In un anno complicato sotto tutti i punti di vista, con un allenatore scelto in estate ed esonerato ad ottobre e uno nuovo, a Milanello da due mesi, che non è riuscito a fare meglio del predecessore, tutto l'ambiente Milan sta vivendo uno dei periodi più duri degli ultimi 30 anni.

Eppure, come se fosse normale, per una squadra sette volte campione d'Europa, arrivare al giro di boa del campionato con più sconfitte che vittorie, i tifosi del Diavolo hanno anche dovuto assistere alle immagini, pubblicate sui social, di alcuni calciatori mentre fanno festa, poco dopo la prestazione più umiliante del XXI secolo rossonero. E, comprensibilmente, non l'hanno presa bene.

LEAO, CALABRIA E QUEL LIKE DI TROPPO

Stamattina sono rimbalzate su internet le immagini di Rafael Leao, immortalato in una storia Instagram di un amico mentre balla, beve e fuma in discoteca. Nelle stesse ore, il video di un sorridente Davide Calabria alla sua festa di compleanno (compiuto il 6, festeggiato il 22) riprese dalla ragazza sempre su Instagram ha iniziato a circolare sui social finendo, inevitabilmente, nelle grinfie dei tifosi rossoneri.

Che proprio non hanno mandato giù il fatto che, a poche ore dalla partita del Gewiss Stadium, alcuni protagonisti della disfatta rossonera fossero a far festa spensierati. E se ci aggiungiamo il like, poi ritirato, di Franck Kessie al post del Papu Gomez (in cui l'argentino celebrava la vittoria bergamasca sul Milan), è comprensibile quanto la rabbia dei tifosi sia esplosa.

Tra i commenti più pacati: "Non è un problema festeggiare, ma almeno bisogna avere la decenza di non postare nulla sui social". I profili dei "colpevoli", quelli della ragazza di Calabria e dell'amico di Leao, sono ora privati e le storie sono inaccessibili. Ma all'epoca degli screenshot anche chiudere il profilo può essere un esercizio vano