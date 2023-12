3 dic 2023 10:00

MA BUFFON CHE SPIEGA LA SVALUTAZIONE DELLO YEN E’ LO STESSO CHE HA BRUCIATO 20 MILIONI NELLA ZUCCHI? IL VIDEO DI SUPERGIGI VIRALE SUI SOCIAL: “AL DI LÀ DELLO SPREAD DEI TASSI NON CREDEVO SI SVALUTASSE COSÌ TANTO LO YEN SOPRATTUTTO IN QUESTO MOMENTO GEOPOLITICO DI GRANDISSIMA TENSIONE” – IL CAPODELEGAZIONE DELL'ITALIA PARLA DI COME INVESTE IN BORSA E SE LA TIRA DA ESPERTONE: “QUELLO SUL QUALE HO PIÙ ESPERIENZA È IL RAPPORTO EURO-DOLLARO” – MA I SUOI INVESTIMENTI IN ZUCCHI, NELLA CARRARESE E ANCHE NELL’ALBERGO DI FAMIGLIA SONO STATI UN FLOP – VIDEO