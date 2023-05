MA CHE BEL "CASTEDDU", SOR CLAUDIO! - IL CAGLIARI VINCE LA SEMIFINALE D'ANDATA DEI PLAYOFF DI SERIE B CONTRO IL PARMA CON UNA RIMONTA IN "ZONA CESARINI" - L'EROE DELLA SERATA È LUVUMBO CON UNA DOPPIETTA, TRA CUI LA RETE VINCENTE AL NOVANTESIMO MINUTO DOPO UNO SLALOM IN AREA - LE LACRIME DI RANIERI DOPO IL GOL… - VIDEO

CLAUDIO RANIERI

Estratto da www.open.online

Vince con una rimonta al cardiopalma il Cagliari di Claudio Ranieri, che a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione. [...] nella ripresa però [...] il Cagliari riesce a riaprire la partita, prima con Luvumbo in gol al 23′, poi il rigore del pareggio di Lapadula. È da poco passato il 90′ quando arriva ancora Luvumbo a firmare il terzo gol, quello vincente[...]

