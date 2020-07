MA CHI GLIELO HA FATTO FARE A SARRI DI ACCETTARE LA PANCHINA DELLA JUVE? IL TECNICO MANDA UN MESSAGGIO DI COMPLIMENTI PER LO STREGA A SANDRO VERONESI E LO SCRITTORE, ACCESO TIFOSO BIANCONERO, GLI RISPONDE: “DOMANI PERÒ VINCIAMO IL DERBY, SE NO ROVINI TUTTO!” – IL RACCONTO DELLA TELEFONATA DA LABATE E CERVELLI SU RADIO 2

Da Non è un Paese per Giovani – Radio 2

Oggi Giovanni Veronesi è intervenuto in diretta ai microfoni di Non è un Paese per Giovani, il programma di Rai Radio2 condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli.

Fresco del suo secondo Premio Strega, conquistato con 200 voti per il suo “Il Colibrì” ha dichiarato “Se io avessi dovuto votare sarei stato molto indeciso, ma alla fine avrei votato per Valeria Parrella. L’altro che avrei votato volentieri è Daniele Mencarelli”.

Tanti i messaggi di congratulazioni ricevuti in queste ore. Sarri tra i fortunati ad aver ricevuto una risposta istantanea. Veronesi ha infatti raccontato “Ho ricevuto tanti messaggi e ancora non ho avuto tempo di rispondere a tutti. Ma a uno ho risposto subito, a quello di Maurizio Sarri, che mi ha fatto i complimenti. Io l’ho ringraziato, ma poi gli ho detto subito: e domani però vinciamo il derby, se no rovini tutto!”

