10 nov 2022 15:48

MA IL CT INGLESE COME LE HA FATTE QUESTE CONVOCAZIONI? - SOUTHGATE HA ANNUNCIATO LA LISTA DEI 26 CONVOCATI DELL'INGHILTERRA PER IL MONDIALE IN QATAR, MA LE SUE SCELTE HANNO SUBITO IMBESTIALIRE I TIFOSI D'OLTREMANICA - IL C.T. HA ESCLUSO TOMORI E SMALLING PER CONVOCARE IL DISASTROSO MAGUIRE (CHE QUEST'ANNO HA GIOCATO POCHISSIMO), HA CHIAMATO 4 TERZINI DESTRI E DUE GIOCATORI, CALVIN PHILLIPS E JACK GREALISH, CHE SONO PANCHINARI AL MANCHESTER CITY. FUORI (GIUSTAMENTE) ANCHE ABRAHAM - MA ALMENO LORO CI ANDRANNO IN QATAR…