MA DOVE PENSAVAMO DI ANDARE? AGLI AZZURRI MANCAVANO LE PALLE PURE PER TIRARE I RIGORI - NELLE ALTRE SQUADRE, DALLA FRANCIA ALL'INGHILTERRA, NESSUNO SI E' CHIAMATO FUORI: PERSINO CHI AVEVA SBAGLIATO DAL DISCHETTO IN UNA FINALE EUROPEA (COME ACCADUTO A BUKAYO SAKA CONTRO L'ITALIA TRE ANNI FA), NON HA AVUTO LA TREMARELLA - E FORSE SPALLETTI, QUANDO HA RIVELATO IL TIMORE DEGLI AZZURRI DI "CANDIDARSI" PER GLI EVENTUALI RIGORI CONTRO LA SVIZZERA, VOLEVA FAR CAPIRE L'INESISTENTE SPESSORE DEI SUOI CALCIATORI...

1. LO SPOGLIATOIO E I RIGORI COSÌ FANNO LE GRANDI

Estratto dell'articolo di P.Tom. per il “Corriere della Sera”

inghilterra svizzera

Ai rigori intanto bisogna arrivarci. Poi ci sono quelli che non vogliono calciarli e lo dicono. Quelli che fanno finta di niente. E quelli che si offrono volontari. Akanji non è un rigorista ma ha chiesto al c.t. della Svizzera Yakin di calciare per primo, […] Gli è andata male. […]

Southgate ha rimandato volentieri Saka sul dischetto, unico reduce tra i tiratori della notte da tregenda di Wembley contro l’Italia. Il ragazzo aveva dei demoni da sconfiggere e l’ha fatto, per la felicità inglese. Deschamps invece ha raccontato che Koundé e Fofana, due novizi in materia, si sono buttati nel fuoco contro il Portogallo e hanno avuto ragione. Un difensore centrale come Saliba invece ha comunicato che non se la sentiva, […] Comprensibile.

portogallo francia

[…] Ma nell’intreccio dagli undici metri c’è qualcosa che non torna: il retroscena svelato da Spalletti il giorno dopo l’eliminazione dell’Italia con la Svizzera, sull’appello fatto dal c.t. prima della partita in cerca di eventuali rigoristi, infatti stona con tutto il resto. Che senso ha, dopo una sconfitta in cui non sei mai stato vicino al pareggio, raccontare quel dettaglio di spogliatoio? Le grandi squadre fanno diversamente.

2. ITALIA, SPALLETTI RIVELA UN INQUIETANTE RETROSCENA: "QUANDO HO CHIESTO DEI RIGORI..."

spalletti

Estratto da www.corrieredellosport.it - 30 Giugno 2024

L'Italia chiude Euro 2024 nel peggiore dei modi, […] rispondere sono stati Luciano Spalletti e Gabriele Gravina, […]

Spalletti, il retroscena sui rigori: "In diversi..."

Tra le varie risposte del ct della Nazionale, che ha confermato la sua permanenza sulla panchina azzurra, ce ne è stata una in particolare sui calci di rigore. […] "Prima di andare via dalla riunione della mattina, abbiamo chiesto chi non si sentiva di battere i rigori, perché lì, dentro la partita, sei responsabile, non come in allenamento. Chi voleva battere ha tirato su la mano, in diversi hanno tenuto il braccio giù. Queste cose ci servono per gestire e capire in futuro. Va fatto racconto completo e onesto, che c'è già polverone naturale".

inghilterra svizzera

portogallo francia portogallo francia