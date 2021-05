MA LAPO QUANTA NOSTALGIA HA DI CONTE E MAROTTA? L’INTER VINCE LO SCUDETTO NUMERO 19 A DISTANZA DI 11 ANNI DALL’ULTIMO TITOLO. L’EX CT INTERROMPE IL DOMINIO BIANCONERO E LAPO ELKANN SI COMPLIMENTA CON GLI EX BIANCONERI CONTE& MAROTTA – LA FAMIGLIA ZHANG PUÒ ESULTARE DUE VOLTE, ESSENDO LA PRIMA PROPRIETÀ STRANIERA A VINCERE IL TRICOLORE NELLA STORIA DELLA SERIE A...

La rivalità sul campo ? non deve Mai oscurare il Valore della Sportività: Complimenti a Conte, Marotta e a tutto il Team dell’ @Inter per lo #scudetto. Amare la Juve ?? ? significa anche rispettare gli avversari — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 2, 2021

Francesco Fontana per gazzetta.it

La gioia più grande, attesa da ben undici anni: l'Inter è aritmeticamente campione d'Italia per la 19esima volta. Dopo lo 0-2 di ieri a Crotone firmato Eriksen-Hakimi, per festeggiare e chiudere ogni discorso già oggi sarebbe servita una non vittoria dell'Atalanta in casa del Sassuolo: alla fine, decide il calcio di rigore di Berardi al 52' dopo che la Dea era andata in vantaggio con il sinistro di Gosens al 32' (al 76', dagli undici metri, Consigli para su Muriel).

L'1-1 finale, quindi, consegna a Conte il primo scudetto sulla panchina nerazzurra, il quarto da allenatore dopo i tre conquistati con la Juventus (2012, 2013 e 2014). E la famiglia Zhang può esultare due volte, essendo la prima proprietà straniera a vincere il tricolore nella storia della Serie A.

Per quanto riguarda i festeggiamenti, fino a stamattina nulla era stato programmato: "Se dovesse succedere, festa spontanea e non organizzata", spiegavano alcuni riferimenti della Curva Nord poco prima di mezzogiorno. Nulla è cambiato nelle ore successive, il popolo nerazzurro sarà 'libero' di manifestare la propria gioia in autonomia (con la speranza di rispettare, nel limite del possibile, le regole anti-Covid): facile pensare che Piazza del Duomo e l'esterno dello stadio Meazza diventino in questi minuti i punti 'caldi', magari anche la sede del club in Viale della Liberazione.

Come detto, tutto è in divenire. Non la festa che potrebbe esserci per Inter-Udinese: "Non escludiamo la nostra presenza sabato prossimo, contro la Sampdoria: sempre in autonomia. Mentre per l'ultima di campionato penseremo a qualcosa", fanno sapere sempre dal secondo anello verde. In ogni caso, non cambia nulla: la festa inizia ufficialmente oggi, perché l'Inter è campione d'Italia. Con l'augurio che i festeggiamenti siano comunque entro i limiti del rispetto per questo particolare momento storico.

