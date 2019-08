11 ago 2019 13:40

MA LIBERACI DA NEYMAR – IL PSG MOLLA IL BRASILIANO, LEONARDO CONFERMA: "TRATTATIVA AVANZATA PER LA CESSIONE” – IL REAL IN POLE MA C’E’ ANCHE IL BARCELLONA – CON L’ADDIO DI ‘O NEY, VIA ALL’EFFETTO DOMINO DEI BOMBER: DYBALA AL PSG, ICARDI ALLA JUVE, DZEKO ALL’INTER E HIGUAIN ALLA ROMA…