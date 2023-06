MA IL MORALIZZATORE GUARDIOLA, CHE SI DICE SOLIDALE CON L’ARBITRO DELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE TAYLOR, SI RICORDA DI QUANDO VOLEVA AGGREDIRE IL TECNICO DEL WIGAN (ARBITRO DELLA GARA TAYLOR) O QUANDO HA RISCHIATO LA MULTA PER AVER DETTO CHE TAYLOR POTEVA TIFARE MANCHESTER UNITED – SENZA CONTARE LE POLEMICHE DI GUARDIOLA CONTRO L’ARBITRO OLIVER E IL NOSTRO ORSATO - VIDEO

Dopo gli insulti subiti dal direttore di gara Anthony Taylor da parte dei tifosi giallorossi all'aeroporto di Budapest, Pep Guardiola ha espresso la sua solidarietà e vicinanza all'arbitro per l'accaduto dichiarando "Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto e mi dispiace molto per Anthony Taylor”. Un vecchio video emerso in queste ultime ore però, mostra una lite furibonda con protagonisti proprio l'arbitro inglese ed il tecnico del Manchester City.

Secondo quanto riportato dal The Sun, nel 2018 l'allenatore spagnolo ha rischiato una multa per delle dichiarazioni contro l'arbitro inglese prima del derby di Manchester, supponendo che quest'ultimo fosse tifoso del Manchester United: "Il signor Taylor è di Manchester, ma la gente conosce la squadra per cui tifa?", violando il regolamento della FA che impedisce di commentare ai tesserati dei club gli arbitri durante il pre-partita.

