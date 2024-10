MA QUALE OCCHI DA VITELLO, VELASCO SENTE ANCORA DI AVERE “GLI OCCHI DI TIGRE”! IL CT DELL’ITALVOLLEY DONNE ANNUNCIA IL RINNOVO CON LA NAZIONALE FINO AI GIOCHI DI LOS ANGELES 2028 - LA SQUADRA FEMMINILE CON LUI HA VINTO L'ORO OLIMPICO A PARIGI – CON "LA GENERAZIONE DEI FENOMENI" DELL'ITALVOLLEY MASCHILE, CHE VINSE TUTTO, VELASCO NON RIUSCI’ MAI A LAUREARSI CAMPIONE OLIMPICO…

JULIO VELASCO E PAOLA EGONU

(ANSA) "Rinnovo con la nazionale? Sì, sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028. Siamo d'accordo con il presidente Manfredi, ne stiamo già parlando". Lo ha detto Julio Velasco, in occasione del "Premio Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro", in un'intervista alla trasmissione "Casa Italia" di Rai Italia dove annuncia di fatto il rinnovo sulla panchina della nazionale femminile azzurra che con lui ha vinto l'oro olimpico a Parigi. La trasmissione andrà in onda venerdì 1 novembre 2024.

JULIO VELASCO DOPO LA VITTORIA DELLA NAZIONALE FEMMINILE DI PALLAVOLO ALLE OLIMPIADI

Le parole del mister: «Secondo me questa squadra crescerà. È una situazione di totale merda e possono risalire, ma devono avere una fame allucinante. Ti capita poche volte nella vita, il tifoso ha sempre ragione e i giocatori possono ribaltare la situazione. La devono prendere come la sfida più bella della loro vita in un posto fantastico come questo. Devono diventare bestie. Mi aspetto altro da domani»

velasco il laureato velasco il laureato giovanni malago con julio velasco julio velasco

julio velasco PAOLA EGONU E JULIO VELASCO